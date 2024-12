Afrique de l'Ouest: Confédération des Etats du Sahel - Les outils de communication validés

Bamako a abrité, du 27 au 29 décembre 2024 l'atelier des experts des ministères chargés de la Communication et des TIC de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

Cette rencontre stratégique avait pour objectifs de valider les propositions de chartes graphiques à la suite de l'appel à manifestation d'intérêt afin de retenir les trois meilleures qui seront soumises à l'approbation du collège des chefs d'Etat de la Confédération, valider le portail numérique et la Web Tv de la Confédération , finaliser le document relatif à la création de la chaine télé et de la radio de la Conféderation des Etats du Sahel.

Les délégations d'experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont participé activement à cet événement, marquant ainsi une étape importante dans l'harmonisation des outils de communication et la consolidation de l'identité visuelle de l'Alliance des Etats du Sahel. La cérémonie de clôture des travaux de l'atelier est intervenue le 30 décembre 2024 sous la présidence du ministre malien de la Communication, de l'Economie numérique et de la Modernisation de l'administration (Alhamdou Ag Ilyene), accompagné de ses homologues en charge de la Communication du Burkina (Pingdwendé Gilbert Ouédraogo) et du Niger (Sidi Mohamed Raliou).

Dans son allocution, le ministre malien a souligné l'importance de cet atelier dans la consolidation des mécanismes de communication de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) face aux défis sécuritaires et informationnels. Il a rappelé également la nécessité de lutter contre la désinformation et de promouvoir des messages de sensibilisation et d'intégration au sein des trois pays membres.

Prenant la parole, le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a réaffirmé l'engagement des autorités burkinabè avec en tête le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'Etat, à accompagner la mise en oeuvre des actions de communication. Il a ensuite encouragé les techniciens à maintenir la synergie d'actions pour une mise à jour régulière des plateformes avec des productions de qualité qui valorisent l'image de marque de l'AES.

Enfin, il a invité les experts à ne pas tarir d'idées et d'initiatives pouvant contribuer à un meilleur rayonnement de l'espace AES. Dans les prochains jours, il est prévu le dévoilement du logotype et de la charte graphique par le Président en exercice de la Confédération des Etats du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta.