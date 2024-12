Burkina Faso: Institut des hautes études internationales - 21 nouveaux diplomates au service de la Nation

L'Institut des hautes études internationales (INHEI) a organisé la cérémonie officielle de sortie de la 13e promotion du cycle A et de la 1ère promotion du cycle B de ses stagiaires, le samedi 28 décembre 2024, à Loumbila, sur le thème : « Diplomatie et expression de la souveraineté nationale ».

La cuvée 2024 des stagiaires diplomates de l'Institut des hautes études internationales (INHEI) est apte à servir. En effet, 11 conseillers et 10 secrétaires des affaires étrangères, après respectivement 24 et 21 mois de formation, ont effectué leur sortie officielle, le samedi 28 décembre 2024, au cours d'une cérémonie en son sein, à Loumbila dans la région du Plateau central. Cette cuvée qui constitue la 13e promotion des conseillers (cycle A) et la première des secrétaires (cycle B) a reçu comme nom de baptême : « Burkindlim » qui signifie intégrité en langue nationale mooré.

La représentante du parrain, Zhang Yaping, a félicité les nouveaux diplomates tout en leur rappelant l'exigence, mais aussi l'importance de leur emploi. « N'oubliez jamais que la diplomatie est fondée sur l'écoute, le respect des autres cultures et la recherche du consensus. Vos actions futures, votre capacité à apporter des solutions durables aux problèmes mondiaux feront de vous des bâtisseurs de ponts entre les peuples. Sachez incarner votre nom de baptême afin d'être à même de porter et accompagner la dynamique de renaissance dans laquelle se sont lancés les pays membres de la Confédération des Etats du Sahel », leur a-t-elle signifié.

Le patron de la cérémonie, le président de l'Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a apprécié ce nom de baptême au sens qu'il leur rappellera constamment les valeurs d'intégrité et de combativité qu'ils doivent incarner dans leur mission de défense des couleurs du Burkina dans ce contexte national, sous- régional et international en particulier. Ledit contexte, a-t-il rappelé, est marqué, entre autres, par la lutte contre le terrorisme, la réaffirmation de la souveraineté au niveau national, la sortie du Burkina Faso, le Mali et le Niger de la CEDEAO avec la création de l'AES et aussi les crises au Proche-Orient ou en Russie.

Servir avec intégrité, loyauté et patriotisme

Pour lui, dans un contexte pareil, « l'on perçoit très rapidement que le diplomate doit jouer un rôle fondamental non seulement pour le rayonnement de notre pays, mais aussi pour la stabilité au niveau mondial. Ils doivent constamment aider les nations et les peuples à davantage se rapprocher pour que dans un consensus nous puissions toujours ensemble trouver des solutions aux problèmes de l'heure », a soutenu M. Bougouma.

Dans la même veine, le ministre en charge des affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, après avoir félicité les stagiaires, les a invités à faire preuve d'une grande abnégation et d'un sens élevé de patriotisme dans leurs actions quotidiennes pour respecter les aspects de cette approche souveraine vers laquelle s'est engagé le Burkina. « Nous voudrions inviter les futurs cadres de la diplomatie à mettre l'accent sur les attentes de toute la nation burkinabè tout en préservant leur dignité », a-t-il recommandé.

Pour sa part, le représentant des stagiaires, Sougrnoma Adama Sawadogo, a affirmé avoir conscience de la tâche qui les attend et oeuvrerons à être à la hauteur des défis.

« Aujourd'hui, alors que nous nous apprêtons à franchir le seuil de cette prestigieuse école, nous n'oublions pas que la diplomatie, c'est avant tout une responsabilité de servir avec intégrité, loyauté et patriotisme. Car, nous comprenons qu'au final, notre mission est de défendre les intérêts de notre pays, de renforcer les liens internationaux, de favoriser la coopération et de promouvoir le dialogue », a-t-il déclaré.

Le directeur général de l'INHEI, Alain Edouard Traoré, a renchéri que la formation reçue par ces nouveaux diplomates est l'aboutissement d'un périple professionnel au contenu pédagogique varié et riche en termes de partage d'expériences qui puissent leur permettre de défendre, sans gêne ni complexe, les intérêts du Burkina. « En tant que diplomates, vous aurez la responsabilité de servir la Nation, de défendre ses intérêts avec fermeté et respect. Vous serez les bâtisseurs de ponts entre le Burkina et le reste du monde. Votre rôle ne se limitera pas à maintenir des relations bilatérales classiques, mais à diversifier les partenariats, à chercher des alliances stratégiques qui permettront à notre pays de sortir renforcé de la crise actuelle», s'est exprimé le responsable de l'Institut.