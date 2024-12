Sénégal: L'ouvrage - 'A L'ombre du BÉNTEÑE: Naissance d'une passion pour la ville' : Cheikh Oumar Sy Djamil décèle les paradoxes de la Commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane

Les anomalies constatées dans une commune aux avantages multiples. C'est la nouvelle trouvaille de Cheikh Oumar Sy Djamil, auteur de l'ouvrage "A L'ombre du BÉNTEÑE: Naissance d'une passion pour la ville", présenté au public samedi 28 décembre 2024, dans un restaurant sise à la place de la Nation.

Dans cet ouvrage aux 197 pages, l'auteur met à nu les anomalies de sa commune, qui en dépit des nombreux avantages qu'elle regorge, manque de tout. Prenant l'exemple des inondations qui touchent certaines parties de la commune, déclare Cheikh Oumar Sy Djamil, « Nous, on ne peut pas comprendre qu'un quartier qui est bordé par deux canaux, le canal 4 et le canal de la Gueule Tapée et qu'il y ait des inondations urbaines. »

Sur le plan de l'éducation, l'auteur a aussi déploré le fait que malgré ses nombreux avantages pour être la commune qui est dans la ceinture scolaire la plus développée au Sénégal, avec trois Lycées à son actif, comme le Lycée Kennedy, Lycée Blaise Diagne, Lycée technique De Lafosse, ajoutées à treize écoles primaires publiques et toute l'infrastructure universitaire autour de cette commune, il est noté un très fort taux de rupture scolaire.

« Les enfants ne vont pas à l'école dans cette commune et ça c'est dramatique. Quand vous circulez dans les rues à 10h, 11h, le matin, il y a énormément de gens qui circulent. Et, on se dit pourquoi cela alors qu'il y a énormément de choses qui se passent autour qui devaient faire aujourd'hui, de cette commune le quartier latin de notre capitale, qui est Dakar », a fait savoir l'auteur de l'ouvrage "A L'ombre du BÉNTEÑE: Naissance d'une passion pour la ville".

Le même constat a également été noté au plan politique. Cheikh Oumar Sy Djamil de rappeler que, « toutes les manifestations politiques se sont passées ici à la place de l'obélisque. C'est nous qui humons les gaz lacrymogènes. On nous enferme. On nous matraque. Tout un tas de désagréments que nous vivons au quotidien, des conquêtes politiques mais après lorsque les gens sont au pouvoir ils oublient carrément cette commune de Gueule Tapée Fass Colobane. »

Une réalité anormale présentée dans ce livre, que lui en tant que président du mouvement GFC (Grande Force Citoyenne, Doomi GueuleTapée Fass Colobane), appelle à la mobilisation de tous les fils de cette commune. « Il faut vraiment que tous les fils de cette commune se liguent pour pouvoir donner à cette commune des lettres de noblesse », a-t-il invité.

Pour ce faire, M. Sy et le mouvement DFC annoncent l'élaboration d'un programme pour le développement de leur commune. « Nous avons élaboré un programme qui est quand même assez structuré, qui va coûter 20 milliards de FCFA au minimum et que nous voulons présenter aux populations pour qu'ils l'adoptent et en faire un projet de société », a relevé l'ancien président du conseil de quartier de Fass, qui précise qu' « Il n'y a que le développement local qui peut accompagner le développement de notre pays. »

Concernant le titre de l'ouvrage "A L'ombre du BÉNTEÑE: Naissance d'une passion pour la ville", l'auteur relève qu'il s'agit en réalité d'un prétexte parce que nous sommes dans une location où nous sommes au coeur de la capitale sénégalaise. Nous avons constaté un certain nombre de manquements et on s'est levé en disant il faut qu'on change le visage de cette localité qu'est Gueule Tapée Fass Colobane.