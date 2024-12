Cote d'Ivoire: San Pedro/Noël - L'Ong Espoir et Vie ouvre son centre d'accueil d'enfants handicapés et en cadeaute plus de 200

L'Ong Espoir et Vie a procédé le 21 décembre 2024, à l'ouverture officielle de son centre d'accueil d'enfants en situation de handicap, couplée à un Arbre de Noel qu'elle a organisé en faveur des enfants défavorisés et vulnérables de la commune de San Pedro.

Ce centre dénommé Sainte Rita est plus focalisé sur la prise en charge des sujets atteints d'autisme, a fait savoir Michele Sara Kouabizou Marcelle, éducatrice spécialisée, présidente de l'Ong Espoir et Vie et fondatrice du centre d'accueil Sainte Rita.

Selon elle, le Centre d'accueil Sainte Rita, qui est un fruit de l'Ong Espoir et Vie, intègre à son fonctionnement un parterre de prestations développées au profit de ces enfants. A savoir, leur rééducation psychomotrice, des cours d'anglais, de natation et de Karaté. Pour la facilitation de l'insertion sociale des enfants autistes, dame Kouabizou dit mettre à contribution les réalités sociales des autres enfants de la ville non atteints d'autismes. Le centre est situé au quartier "Lac Pavé" de San Pedro, à proximité de la communauté catholique "La Pierre Vivante". Il compte à ce jour 12 pensionnaires.

L'Arbre de Noel a accueilli au sein de ce centre plus de 200 enfants qui se sont vus distribuer des cadeaux et des kits alimentaires offerts par l'Ong Espoir et Vie, sponsor dudit centre d'accueil.

Michele Sara Kouabizou Marcelle a, par ailleurs, indiqué que les deux évènements ont été financés à hauteur de six millions de francs Cfa par l'Ong Espoir et Vie. A l'en croire, l'Organisation Non-gouvernementale a également fait don de vivres et de non-vivres à l'orphelinat Patrick et Betty Demaeseneire. La présidente de l'Ong donatrice a précisé que cela fait trois ans que sa structure mène des actions de cette envergure.