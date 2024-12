Sénégal: Me Augustin Senghor, président de la FSF - «L'objectif est de faire le back-to-back »

Maitre Augustin Senghor, président de la Federation senegalaise de football (FSF), a exprimé sa satisfaction après la qualification des Lions au CHAN 2024. Il s'est également montré ambitieux pour la compétition.

Les Lions pourront bel et bien défendre leur titre. Victorieuse pour la première fois lors de la précédente édition, l'Equipe Nationale locale du Sénégal s'est qualifiée pour le prochain Championnat d'Afrique des Nations, prévu du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Pour ce faire, les hommes de Souleymane Diallo, tenus en échec 1-1 à l'aller, ont facilement disposé du Liberia samedi à Diamniadio (3-0). Pour le plus grand bonheur d'Augustin Senghor.

Au micro de Wiwsport, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a exprimé sa satisfaction. « Nous nous sommes battus pour le football des jeunes et ça a commencé à donner ses fruits. Il fallait également essayer d'asseoir cette expansion du football local. Il était important qu'on retourne au CHAN après avoir remporté la dernière édition. Il fallait montrer que ce n'était pas un accident », a lâché Senghor qui se veut ambitieux pour les champions d'Afrique en titre.

« Je pense que le groupe qui nous a qualifié est porteur d'espoir et peut renouer avec la victoire en Afrique de l'Est. C'est en brillant partout qu'on pourra perpétuer cette dynamique de victoire. On a dit aux gosses qu'ils ne devaient pas être en reste. Ils ont confirmé avec une qualification très belle et nous sommes vraiment fiers. L'objectif est de faire un back-to-back, mais on va y aller étape par étape. L'objectif est de jouer le titre à fond », a insisté le président de l'Union Sportive de Gorée.