Congo-Brazzaville: Cinéma - L'avant-première du film « Le sang et la rose » prévue en février

Dans une post production de Cam Prod Agency, le film « Le sang et la rose » de Cardy Cardelin Babakila, auteur, scénariste et réalisateur sera projeté en avant-première le 1er février, au Royal Cinéma, à Tchimbamba, dans le premier arrondissement de Pointe-Noire, Emery-Patrice-Lumumba, cours d'une grande soirée autour et de la mode et du cinéma.

«Le sang et la rose » est un drame d'une heure aux relents d'une histoire à la trame captivante entre amour, trahison et xénophobie, qui plonge les cinéphiles dans un suspense passionnant. C'est un récit épique d'Armel Kayatchuku, un homme prêt à tout pour honorer sa promesse. Une intrigue où le courage et la détermination se heurtent à la dure réalité de la vie.

Le synopsis

Malgré le chômage, Armel Kayatchuku de la tribu Yoruba, très déterminé, tient à honorer Bibiche Nkodia, sa promise, fille de Julien Nkodia, retraité fonctionnaire kongo.

Seulement son beau-père ne lui facilite pas les choses. Chantage, trafic d'influence, xénophobie...autant d'écueils qui se dressent sur son dessein. Le futur gendre écope même d'une demande de dot exorbitante pour le contraindre à abdiquer. Déterminé et ambitieux, il se replie au village Nko pour y trouver gain de cause. Il confie à Raoul Embo Ndong, un ami d'enfance, toutes ses économies qui lui permettront de préparer son mariage, malheureusement, la vie d'Armel va devenir un récit épique...

Le film "Le sang et la rose" est une oeuvre cinématographique jouée essentiellement par des étudiants de la Haute école Léonard de Vinci de Pointe-Noire où le réalisateur dispense des cours d'art dramatique. D'autres acteurs et comédiens chevronnés de la place y tiennent aussi des rôles : Seth Lys Junior Owassa, Guy Bassinga, Princia Astride Yongo, Grâce Lembissa, Chancelvie Bitouari, Christ Kukel, Dominique Lolla Marie Ockiere, Saya Mafuma, Samyra Ngouma, Iss-lond Missamou, Emmanuelle Malanda, Theresa Mbia, Jah Brazza. De nombreuses personnes ont participé également dans le film à des métiers divers : Darcy Jason au cadrage, Eddy Mikolo, ingénieur de son, Zéphyrin Pépin Emery Gnongo dit papa Ze au montage, Guy Bassinga, assistant.

Au cours de la projection, un hommage sera rendu à l'acteur Seth Lys Junior Owassa, décédé le 9 avril 2024 avant la fin du projet. Le tournage du film a commencé en avril 2023 et a pris fin le 22 avril 2024.

Après l'avant-première, une tournée dans les principales villes du Congo sera initiée par Cam Prod Agency avant le placement du film dans certains festivals internationaux en vue d'une large diffusion.