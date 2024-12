Congo-Brazzaville: Musique - Nestelia Forest sort son nouvel EP « Loussol »

Produit par le label Cocktail Art Entertainment, l'album « Loussol » de Nestelia Forest a été présenté officiellement le 28 décembre, à Pointe-Noire, lors d'une conférence de presse qu'elle a animée.

« Loussol » est un EP qui contient six titres exprimant chacun une histoire.« Tous les titres ont une histoire derrière. Ce ne fut pas facile de sortir ce produit mais nous nous sommes évertués avec le label Cocktail Art Entertainement dont je suis la co-fondatrice à présenter ce travail fini qui, nous l'espérons, fera le bonheur des amoureux de la bonne musique », a dit Nestelia Forest, expliquant la trame de chaque titre.

« Chocolat », le premier titre, est dédié aux amoureux tout comme « Loketo », un morceau qui à coup sûr fera le bonheur des couples en nuit de noces ou autre rencontre intime et idyllique, par exemple. « Kintori », un des titres présents dans l'album, nous transporte dans les ambivalences de la vie où les comportements vertueux sont parfois honnis de façon inexplicable. « Ntari », « Na bo go », « Vie ye mo » sont les autres chansons qui meublent l'opus.

Chantées essentiellement en bembé, lari et en français, ces chansons qui abordent les thèmes de l'amour, de la vie de tous les jours, selon Nestelia Forest, ont été composées dans le dessein d'être des classiques et être écoutées avec délectation à tout instant et d'année en année. « J'aime faire des choses proprement et bien. Nous avons travaillé pendant un long mois pour sortir l'EP « Loussol », a-t-elle ajouté.

Le mini album « Loussol » est un parfait mélange du folklore et des sonorités et rythmes modernes avec une prépondérance du RNB, du rap, du slow. La voix limpide et douce de Nestelia Forest s'exprime dans cette pluralité de genres musicaux offrant à la fois au public des rythmes entraînants et des mélodies langoureuses.

Signalons que dans le cadre du programme "Accompagner un partenaire" (Conseils, mise en place de projet), l'Agence Prescom Media était aux côtés du label indépendant Cocktail Art Entertainment lors de la conférence de presse de Nestelia Forest en apportant son appui technique et logistique : production de supports, facilitation de procédures, organisation d'activité, relations presse... Les représentants de l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, la Symbiose bar et la Citronelle ont également pris part à l'événement.