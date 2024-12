Algérie: Oran - Lancement de la production d'eau à la station de dessalement d'eau de mer de Cap Blanc début février

ORAN — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie et des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a annoncé, lundi à Oran, que la production d'eau débutera progressivement dès le mois de février prochain au niveau de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Blanc (Ouest de la wilaya).

Arkab a souligné, lors de sa visite à Oran accompagné du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, et des présidents-directeurs généraux des groupes Sonatrach et Sonelgaz, Rachid Hachichi et Mourad Adjal, que le démarrage de cette installation a commencé, dimanche dernier, avec la mise en service de la centrale électrique de la station.

Les stations secondaires seront mises en service progressivement, y compris la phase de production d'eau, qui commencera début février prochain, avec pour objectif que le projet soit prêt à être exploité pleinement, avant le mois de Ramadhan, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a-t-il précisé.

Le ministre d'Etat a salué les efforts considérables de toutes les parties prenantes du projet, soulignant la synergie des ministères de l'Energie et des Mines et des Energies renouvelables, de l'Hydraulique, ainsi que des autorités locales, qui ont permis d'atteindre un taux d'avancement de 71,7 % en un temps relativement court.

De son côté, le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a salué l'avancement de ce projet stratégique, qui témoigne des efforts déployés par l'Etat pour améliorer les services publics dans le domaine de l'approvisionnement en eau, conformément aux directives de Monsieur le président de la République.

Le projet de la station de dessalement d'eau de mer de Cap Blanc, dont la capacité de production est estimée à 300 000 m³ par jour, comprend un réseau de distribution de 48 km de long, ainsi que deux réservoirs : le premier d'une capacité de 50.000 m³ situé à Aïn Tassa (commune d'Aïn Kerma), et le second d'une capacité de 30.000 m³ à Bousfer (daïra d'Aïn El-Turck), en plus de deux réservoirs de régulation de pression.

Le projet est réalisé par des filiales du groupe Sonatrach, à savoir la Société Algérienne de l'Energie (Algerian Energy Company-AEC), la Société Nationale d'Ingénierie Civile et de Construction, l'Entreprise Publique des Grands Travaux Pétroliers, ainsi que le groupe Cosider.

Le ministre d'Etat, Mohamed Arkab, et le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, poursuivent leur visite à Oran en inspectant et mettant en service plusieurs projets importants.