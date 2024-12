Algérie: 17e Fntp - Entrée en compétition du spectacle 'Ath'Thaïroun, Arezki Oulbachir' du T.R.Constantine

ALGER — Le Théâtre régional de Constantine "Mohamed-Tahar-El Fergani" est, à son tour entré dimanche à Alger, en compétition du 17e festival national du Théâtre professionnel (Fntp), avec le spectacle, "Eth'thaïroun (les révoltés), Arezki Oulbachir", devant un public nombreux.

Epopée historique qui met en avant le personnage légendaire d'Arezki Oulbachir (1857-1895), figure emblématique des révoltes populaires du XIXe siècle, le spectacle, mis en scène par Karim Boudchiche sur un texte de Djallal Khechab a été accueilli au TNA et programmé à l'occasion des célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération.

Près de 90 mn durant, l'épopée "Eth'thaïroun, Arezki Oulbachir" dépeint le combat acharné des familles algériennes durant la période de l'"après résistances populaires" contre l'occupant français au XIXe siècle, mettant sous les projecteurs, des héros hors du temps, dont on parle peu ou pas du tout.

Dans la région de la Grande Kabylie, Arezki Oulbachir et sa famille, ainsi que les habitants du village ont tellement subi l'injustice et à la persécution des colonisateurs français, qu'ils se sont vus contraint de former un groupe de moudjahidines et de monter au maquis.

Sur son chemin vers le maquis, il rencontrera les frères Abdoun et, ensemble, ils formeront une force redoutable qui va faire subir à l'ennemi d'énormes pertes.

Occupant tous les espaces de la scène, et entretenant des échanges au rythme ascendant et soutenu, les comédiennes et les comédiens ont su porter la densité du texte et incarner ses personnages.

Servi par une trentaine de comédiens, le spectacle a réuni trois générations d'artistes, parmi lesquels, le grand, Abdellah Hamlaoui (85 ans), Amar Thaïri, Rabie Oudjaout, Oussama Boudchiche, Najla Tarli, Atika Belezma, Ramzi Labiod, Said Boulmerka, El Hadi Guira, Racha Saadallah et Mohamed Tahar Zaoui, dans le rôle du narrateur.

La scénographie, oeuvre de Boukhari Hebbal s'est basée sur la mise en valeur de la terre et de l'olivier soumis à un éclairage judicieux qui a créé les atmosphères adéquates à chacune des situations du spectacle.

La bande son et musique, signée Bensalah Zekri, a également été d'un apport hautement favorable à la trame, avec notamment, une illustration au fait des chorégraphies de combat de Riadh Beroual et des tableaux suggérés.

Dans la solennité de l'instant, le public, tenu en haleine, a savouré tous les moments du spectacle, applaudissant longtemps les artistes à l'issue de la représentation.

Ouvert le 20 décembre dernier, le 17e Fntp prend fin lundi, après avoir mis en concurrence 19 représentations, présenté plusieurs spectacles hors compétition et des animations de rue, programmé plusieurs conférences en lien essentiellement avec les célébrations du 70 anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération et organisé des Masters Class au profit de jeunes apprenants.