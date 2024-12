Tunisie: La 1e unité de recyclage de déchets 'BTP' ouvre la voie à un modèle d'économie circulaire aux multiples avantages

Tunis — Au milieu d'un vaste terrain d'environ 6000 m2, dans la commune d'Ezzahra, dans la banlieue sud de Tunis, les concasseurs, chargeuses-pelleteuses et grues mobiles, de la première et unique unité de recyclage et de valorisation des déchets de démolition et de construction en Tunisie et en Afrique, sont à l'oeuvre.

Créée en 2019, grâce à un partenariat public-privé, la société "REG- Respect environnement Group Tunisie", qui opère dans le cadre d'une approche d'économie verte et circulaire, recycle, aujourd'hui, les déchets de chantiers BTP, les transforme en matériaux réutilisables dans l'infrastructure routière et les vend à des prix moins chers de 30 à 40% que les produits de carrière, selon son directeur, Hamza Ben Ali. Elle ouvre la voie à un modèle d'économie circulaire aux multiples avantages: réduction des coûts de construction en réutilisant les matériaux recyclés, limitation de l'extraction des matières premières non renouvelables et dépollution à travers la réduction des décharges.

La société d'une capacité de broyage de 1000 tonnes par jour, est désormais prête après son expérience avec la commune d'Ezzahra, à faire bénéficier d'autres municipalités en Tunisie, de son expertise et à développer des services de concassage et de recyclage mobiles (sur site) . Elle possède même un réel potentiel à s'internationaliser.

"Nous avons déjà créé une représentation "REG Moyen Orient" à Dubaï (Emirats arabes Unis) et nous sommes en train d'établir des partenariats en Italie et en Egypte autour de solutions innovantes et durables face aux défis environnementaux actuels", a déclaré le directeur de REG, Hamza Ben Ali, à des médias tunisiens et maghrébins en visite sur le site dans le cadre d'un atelier de formation organisé, à Tunis, par le réseau des journalistes africains "Afrique 21". La société opère, actuellement, avec succès pour la gestion écologique et efficace des déchets BTP, avec des partenaires en France, au Liban, en Tunisie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Une fois broyés par des concasseurs sur le site, les déchets de démolition, transformés en produits de pré-construction sont utilisés dans des couches de base pour les routes et dans les corps de chaussées et le bitumage. Déjà, un tronçon de la Route nationale n°3 a été bitumé par les produits recyclés de la société, en guise d'expérimentation.

"Dans une deuxième étape, nous allons travailler sur des produits préfabriqués à utiliser pour les bordures de routes, les caniveaux et les trottoirs. Nous avons commandé une machine spéciale pour cette opération", a indiqué le premier responsable de la société. Pour lui, il existe toujours une réticence à la réutilisation des produits recyclés, d'où la nécessité d'un changement des mentalités et d'un travail de sensibilisation persévérant.

Pour cette raison, la société qui assure 10 emplois directs et environ 300 emplois indirects, n'exploite pas, à l'heure actuelle, tout son potentiel de production, mais travaille sur commande, avec une clientèle composée, essentiellement, d'entrepreneurs BTP.

Pour ses perspectives d'avenir, la société se penche sur l'innovation pour pouvoir faire la démolition et le recyclage sur place par le biais d'un concasseur mobile, et réduire ainsi, le coût du transport.

"On travaille, aussi, sur une application digitale dans le cadre du projet Re-MED, pour alerter sur les déchets de construction. Cette application est assistée par l'intelligence artificielle pour identifier les types de déchets signalés et s'assurer qu'il s'agit bien de déchets de démolition valorisables".

En Tunisie, les déchets de démolition et de construction constituent une nuisance importante pour l'environnement et la qualité de vie en général. Les quantités de ces déchets rejetées dans les écosystèmes urbains et ruraux, sont estimées à environ 13 millions de tonnes, dont 70 % se trouvent dans les grandes villes côtières de Tunis, de Sousse et de Sfax, selon une étude menée en 2019.

La valorisation et le recyclage de ces déchets permettra ainsi de réduire la pollution causée par ces déchets en Tunisie et de mettre fin à la prolifération des décharges anarchiques.