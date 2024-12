Angola: Les gouverneurs de Huila et Luanda honorés pour leur contribution au football

Lubango (Angola) — Les gouverneurs de Huila, Nuno Mahapi Dala, et de Luanda, Luís Nunes, ont été honorés dimanche soir, à Lubango, pour la contribution, le dévouement et les efforts qu'ils ont déployés pour l'amélioration et la qualité du football.

L'initiative vient de l'Association Provinciale de Football (APF) de Huila et du Club des Amis de l'arbitre international Jerson Emiliano.

Les deux hommes ont reçu une mention honorable et une médaille d'argent, symbole de reconnaissance et de performance sportive, qui passe par l'amélioration des infrastructures et le soutien aux clubs fédérés.

La cérémonie d'hommage comprenait également d'anciens footballeurs, à savoir Pepé António, Alfredo Calunga (Tchiwe), António Barbosa (Bobo), Guilherme Pequina, Joaquina Silumbo, Lucas Caluvi, Pedro Narciso, Rafael José Rocha, Rui Moçambique et Sebastião dos Santos (Tabaxi).

Elle a également compté sur les anciens arbitres Inácio da Chagas Rangel, João Gonçalves, José de Sousa, Luís Chahua, Manuel Maria, Manuel Pimentel, Ricardo António, Zinga Carlos et Marilha dos Santos, ainsi que les journalistes sportifs Amílcar Silveiro, João Baptista (Rádio 5). , Carla Miguel, Domingos de Sousa (TPA), Jorge Guerreiro (Rádio 2000), Luís Garrido (Communication Sociale), José Filipe (ANGOP) et Joaquim Sapi (Commentateur Sportif).

L'événement a également inclus une mention honorable à plusieurs autres personnalités qui ont contribué au développement du football dans la province de Huila.

Se confiant à l'Angop, dans cette ville, le président du conseil technique de l'Association provinciale de football (APF), Chara Sicato, a souligné l'importance de cette activité, car les personnes ciblées contribuent positivement au développement du sport national et au-delà.

Le coordinateur du club des amis du football, l'arbitre international Jerson Emiliano, a déclaré qu'il s'agit de la première édition, dans le but de valoriser toujours plus les anciennes « stars du ballon » de 1970 à 2020.