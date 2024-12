Angola: Un commandant exhorte l'effectif à être organisé et discipliné

Luanda — Le commandant provincial du Service de Protection Civile et Pompiers (SPCB), le commissaire Hermínio Cazucuto, a exhorté dimanche, à Luanda, le personnel à respecter l'éthique, la discipline et l'organisation militaires, pendant et après les fêtes de fin d'année.

Se confiant à l'Angop, au terme de la parade générale de contrôle et directives à suivre avant, pendant et après la course de São Silvestre et le Nouvel An, il a dit que la stratégie des forces du SPCB, avec les trois mille personnels de la délégation de Luanda, est déjà prête.

A cet effet, il a assuré que toutes les mesures et moyens à utiliser sont en place, en tenant compte de la nécessité d'une plus grande protection de la population.

Il a également indiqué que les pompiers mèneront des activités spécifiques, telles que l'inspection des salles de fêtes, le renforcement de la surveillance sur les plages, la sensibilisation à la proximité, entre autres.

Devant les officiers commissaires, supérieurs, subordonnés, sous-chefs et agents en général, Hermínio Cazucuto a rappelé que « la patrie n'implore pas ses enfants, mais elle ordonne ».

"C'est pour cela que nous sommes tous appelés à assurer la fin de l'année, et nous devons mettre en oeuvre le slogan - zéro noyade -, en accordant une attention particulière au front de mer", a-t-il indiqué.

En effet, il a demandé au personnel, à tous les niveaux, de redoubler d'efforts pour éviter d'éventuels accidents".

Selon le commandant, "l'effectif doit opter pour la discipline, l'organisation et l'éthique militaire, car elles sont des éléments fondamentaux pour atteindre les résultats recommandés, surtout en cette période de fête et de prévention, qui culminera le cinq (5) janvier 2025».