Angola: Bengo avec de nouveaux projets d'exploration minière

Caxito (Angola) — La province de Bengo prévoit la mise en oeuvre de trois projets d'exploitation minière dans les municipalités de Nambuangongo, Dembos et Ambriz en 2025.

Selon le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique, José Bartolomeu Pedro, qui s'adressait à la XIème session ordinaire du gouvernement, les projets comprennent la prospection d'or à Nambuangongo, ainsi que l'exploitation de manganèse et de quartz à Dembos, Bula Atumba et Ambriz.

La mise en place de 15 unités industrielles dans le pôle de développement industriel des Mabubas et la mise en service de l'usine d'eau de table et de chaussures à Panguila, sont également prévues pour 2025, et l'unité de production de matériel jetable dans le complexe industriel de Sino Ord, à Barra do Dande, municipalité de Dande.

Il y a également la projection de la construction de trois stations d'essence dans les municipalités de Nambuangongo, Dande et Pango Aluquém.

Dans le domaine du développement économique intégré, le gouvernorat de Bengo contrôle actuellement 4.996 entreprises, dont 192 industries de transformation dans diverses branches, 65 entreprises d'exploitation des ressources minérales, 190 établissements de dérivés du pétrole et 4049 établissements de commerce général et de prestation de services.

Dans le domaine des ressources minérales, du pétrole et du gaz, la province de Bengo contrôle 65 entreprises dont 33 sont en activité et 32 paralysées pour diverses raisons.