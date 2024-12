Madagascar: Une qualification qui va booster le football malgache

Pour le football malgache, cette qualification des Barea pour la phase finale du Chan 2025 est une étape décisive dans son redressement. Pour cette équipe, il s'agit d'un véritable soulagement.

C'est une bouffée d'oxygène après les nombreuses déconvenues qui se sont succédé, ces derniers temps. Les membres de cette équipe vont pouvoir donner toute la mesure de leur talent et vivre une nouvelle épopée après celle qui a eu lieu en 2023.

Une qualification qui va booster le football malgache

Cette fois-ci, les joueurs du coach Roro n'ont pas été victimes d'un coup du sort comme les fois précédentes. Ils ont tenu bon jusqu'au bout et ont résisté héroïquement aux coups de boutoir de leurs adversaires. Il n'y a pas eu ce dernier but fatidique qui aurait mis les deux équipes à égalité. Le coach Roro n'a pas manqué de féliciter ses joueurs, mais il est resté lucide en disant qu'il fallait remédier à beaucoup de fautes techniques et tactiques.

Les supporters malgaches présents ont bien joué leur rôle de 12ème joueur en encourageant leur équipe jusqu'au bout. A présent, le football malgache par l'intermédiaire de ces jeunes gens va retrouver un certain allant. Il ne faut pas baisser les bras et continuer à remonter la pente. Cette expérience vécue par les Barea Chan devrait servir d'exemple à l'équipe A qui attend la nomination de son entraîneur.

La phase finale du CHAN va avoir lieu à partir du 28 février dans trois pays différents. A présent, les supporters malgaches ont retrouvé le moral et vont être à fond derrière Nina, Lalaina et leurs coéquipiers. Le coach Roro est en tout cas décidé à les mener le plus loin possible. Le rêve secret de tous est d'arriver en demi-finale comme en 2023 ou même de remporter la compétition. Le football malgache a besoin de ce déclic pour retrouver son aura.