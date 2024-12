Madagascar: Saint-Sylvestre - Les réveillons de la capitale

Va pour « Glitz & Glam »

« Glitz & Glam » est l'intitulé de l'événement du 31 décembre à partir de 19h au Grand Hotel Urban, perché sur la colline dans le quartier huppé d'Ambatonakanga. Pour la scène, Rim-Ka, un des meilleurs artistes actuels, fera danser les réveillonneurs et réveillonneuses en attendant le compte à rebours.

Un réveillon particulier avec Tirike et Samoëla

Réveillon inédit demain à l'espace Vohimasina Ambohibao Ambohijanahary à partir de 20h. À l'animation musicale, les fêtards et les fêtardes verront Tirike, la légende du tsapiky national. Il y aura aussi Samoëla, le rebelle officiel de la variété malgache. Et enfin, Fy Mozik un orchestre aguerri à l'exercice.

« Golden New Year » au Carlton

Njara Marcel, un des chanteurs les plus en vue de cette année 2024, Jerry Marcoss et Gelah Top au Carlton Anosy mardi soir à 20h pour un Saint-Sylvestre « Golden New Year ». Une affiche à trois stars donc, la piste sera sûrement chauffée par le Prince du kawitry, un peu de douceur avec Njara Marcel et de la découverte avec Gelah Top.

Mbola Talenta, Nate Tex et des meilleurs

« Grand Réveillon » à la résidence Mendrikolovana Alasora demain à partir de 20h. Buffet gastronomique et musique au programme, les noctambules seront sous l'assaut des spécialistes comme Mbola Talenta Orchestre, Nate Tex et Mc Lafatra. Sur le plan musical, pas de limite entre les âges et les générations.

Anniversaire et réveillon au Jao's Pub

Faire d'une pierre deux coups au Jao's Pub Ambohipo pour la nuit du réveillon de demain avec « La nuit Saint-Sylvestre Eusebia birthday », la chanteuse sera entourée de Radada et Juvance à 21h. Fille du roi du salegy Jaojoby Eusèbe, elle conclut une année musicale assez riche avec des participations à des festivals internationaux.

Un grand classique chez Nambinintsoa

Un classique de la capitale en cette période festive de fin d'année à l'espace Nambinintsoa Talatamaty mardi à partir de 20h. Ce lieu est une institution du réveillon tananarivien. Il proposera ainsi un buffet gastronomique à volonté et un gâteau de nouvel an. Pour chauffer la salle, l'orchestre Jim & Co et Dj Nicky aux platines.

Mioty Soa avec le groupe 'Zay

Un autre classique, la résidence Mioty Soa Alasora se réservera le groupe 'Zay pour la Saint-Sylvestre 2024 et souhaiter la bienvenue à 2025 avec « Golden night ». Les choses sérieuses débuteront à 20h. À l'animation, les invité(e)s retrouveront Ony et Manitra. Avec un grand buffet gastronomique avec le chef reconnu, Naivo Rakotoary.

« Cool & class » et un plateau riche

« Cool & class » en plein centre-ville au stade Barea Mahamasina Hall +1 demain à 21h. Ndondolah & Lucia, Melky, Sanda Mozikan Nanja Animation, buffet gastronomique... il y aura autant de plaisir pour les papilles que pour les mélomanes. De quoi entamer la nouvelle année en liesse et en famille.