Angola: La redynamisation de l'activité productive parmi les principaux axes de gouvernance pour 2025

Mocâmedes (Angola) — La revitalisation de l'activité productive et la promotion du tourisme ont été considérées samedi, à Moçâmedes, par le gouverneur provincial de Namibe, Archer Mangueira, comme les axes fondamentaux de gouvernance pour l'année 2025.

Archer Mangueira, qui intervenait lors de la cérémonie de voeux de fin d'année, a souligné la nécessité de maintenir l'accent sur la croissance économique, en donnant priorité à la création d'un pôle industriel pour les roches ornementales et la modernisation du Port de Moçâmedes, ce qui sera fondamental pour attirer les investissements et stimuler les exportations.

Il a également indiqué que le projet intégré de Baia de Moçâmedes, qui a débuté en 2018 avec la modernisation du Port de Namibe, fournira aux investisseurs et aux agents économiques en général un ensemble d'infrastructures vitales pour le développement de la province.

Dans son discours, le gouverneur a également souligné la lutte de plus en plus efficace contre la pêche illégale, un défi complexe qui, selon lui, continuera à figurer parmi les priorités du Gouvernorat pour l'année prochaine.

L'engagement dans le tourisme, comme l'a souligné le gouverneur, fait de plus en plus consensus, dans tous ses aspects, avec l'offre de produits touristiques différenciés, qui profitent du soleil, de la mer, de la nature et du patrimoine historique et culturel.

"Nous continuons de compter sur le soutien de l'Exécutif central pour améliorer l'accès et obtenir un certificat international pour l'aéroport Welwitchia Mirabilis. Et nous insistons sur la nécessité d'une plus grande flexibilité dans les conditions pour attirer les investissements dans le secteur, principalement dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration", a-t-il poursuivi.

A l'occasion, il a également souligné que la création d'emplois est indissociable à la valorisation de la responsabilité sociale des entreprises, qui doivent se concentrer sur des initiatives qui qualifient et intègrent davantage de citoyens au marché du travail.

"En ce sens, je lance un appel à plus de pragmatisme, de réalisme et à un sentiment d'urgence dans les structures centrales de l'Exécutif, en particulier dans les domaines qui dynamisent, soutiennent et sont indispensables au secteur productif (énergie et eau, agriculture, travaux publics et finances)", a-t-il ajouté.

Il a également parlé de la nécessité de réduire la bureaucratie et d'encourager un soutien plus efficace aux micro, petites et moyennes entreprises.

"Je fais référence à la nécessité d'un plus grand dynamisme et de procédures plus rapides de la part des institutions financières publiques dédiées au soutien du secteur productif, notamment la Banque angolaise de développement, le Fonds de garantie de crédit et le Fonds d'appui au développement agraire, ainsi que les banques commerciale qui soutiennent uniquement les grands entrepreneurs", a-t-il indiqué.

Pour le gouverneur, ce changement de comportement est essentiel pour améliorer l'environnement des affaires, sans lequel il sera bien plus difficile de mettre pleinement en oeuvre le programme de diversification économique de l'Exécutif.

Il a fait savoir que les institutions dont le rôle est de soutenir l'activité productive doivent toujours agir en fonction du cadre macroéconomique et de la réalité qui se présente.

"Si nous entendons développer notre économie, nous devons bien mesurer la charge fiscale. Les impôts sont essentiels pour garantir que les dépenses inscrites dans le Budget Général de l'Etat (OGE) puissent être exécutées", a-t-il affirmé.

Des membres du Gouvernorat, des députés, des membres de la société civile, des hommes d'affaires et des représentants de partis politiques, des autorités traditionnelles et ecclésiastiques, entre autres, ont participé à cette cérémonie.