Maroc: L'Année culturelle Qatar-Maroc 2024, une consécration des relations exceptionnelles entre les deux pays

Doha — Les relations maroco-qataries ont été marquées durant l'année qui s'achève par la célébration de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024, une initiative baptisée "Years of Culture" qui témoigne du caractère exceptionnel et distingué des liens unissant les deux pays sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani.

A l'occasion de cette Année culturelle, le Royaume a été le premier pays arabe et africain à être honoré par l'initiative "Years of Culture", avec l'organisation de grands événements d'envergure au Qatar et au Maroc qui mettent en avant les liens fraternels et historiques entre les deux pays et les deux peuples.

Afin de donner une forte impulsion à cette grande manifestation culturelle, le Maroc a tenu à l'inaugurer par l'exposition, au Musée d'Art Islamique de Doha, de la Collection des bijoux berbères du Palais Royal qui a mis en avant la magnificence du patrimoine et de l'artisanat marocains.

Cette collection, composée de 200 pièces de grande importance historique et culturelle, représente les diverses régions et groupes ethniques du Maroc, des montagnes de l'Atlas aux provinces du Sud.

L'exposition des bijoux berbères du Palais Royal au Musée d'art Islamique de Doha, pour la première fois hors du Maroc, revêt une forte symbolique en offrant aux visiteurs l'opportunité de connaître la richesse de la culture et de l'art marocains.

Le point focal de cette prestigieuse manifestation culturelle a été "Dar Al Maghreb", inaugurée le 1er novembre par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, accompagnée de S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani.

Dans le cadre des activités grandioses de l'Année culturelle Qatar-Maroc 2024, SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani ont présidé, le 4 décembre à "Dar Al Maghreb" à Doha, le "Caftan Fashion Show", un défilé exceptionnel qui célèbre l'excellence et la créativité de la haute couture traditionnelle marocaine.

L'Année culturelle Qatar-Maroc 2024 a également été marquée par l'organisation au Maroc de plusieurs grands événements. Ainsi, SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al Thani ont présidé, le 24 octobre au Palais El Badii à Marrakech, le dîner de gala de la "Fashion Trust Arabia".

De même, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a présidé, le 20 octobre à Rabat, le Grand Prix de saut d'obstacles de Longines Global Champions Tour 2024, un prestigieux événement de renommée planétaire qui s'est déroulé pour la toute première fois à Rabat dans le cadre de l'Année culturelle Maroc-Qatar 2024.

La tenue à Rabat de ce circuit de saut d'obstacles revêt une haute valeur symbolique d'autant plus que le Maroc a eu, au fil des siècles, un attachement particulier au cheval, cette créature divine enracinée dans les traditions patrimoniales du Royaume.

Le Longines Global Champions Tour est, en effet, la plus grande série de saut d'obstacles au monde. Le circuit promeut l'excellence dans les sports équestres, mettant en valeur les plus hauts niveaux de compétition et d'esprit sportif.

L'Année culturelle Maroc-Qatar 2024 a été clôturée en apothéose par un prestigieux spectacle, le "Tbourida Show", présidé le 17 décembre par SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Sara Bint Hamad Al-Thani, au Centre équestre Al Shaqab à Doha.

Ce show équestre met à l'honneur un art traditionnel populaire gravé en lettres d'or dans le patrimoine des Marocains et pratiqué pour célébrer les moments de fête.

Les grands événements programmés dans le cadre de l'Année culturelle Qatar-Maroc 2024, y compris les expositions "Splendeurs de l'Atlas, un voyage à travers l'héritage du Maroc" et "Ektashif : Maroc", outre les conférences et rencontres artistiques initiées au Qatar et au Maroc, ont constitué une opportunité de renforcer le dialogue mutuel et de consolider les liens de coopération dans le domaine culturel pour l'élever au niveau des relations politiques distinguées entre les deux pays.

Outre la contribution au renforcement des relations bilatérales, l'Année culturelle Qatar-Maroc 2024 a constitué une occasion pour promouvoir et mettre en valeur la culture et le patrimoine des deux pays sur la scène internationale.

L'initiative "Years of Culture", qui propose des partenariats culturels à long terme entre le Qatar et d'autres pays, vise, entre autres, à jeter des ponts entre diverses cultures et à encourager le dialogue et la compréhension mutuelle entre les peuples.

L'Année culturelle Qatar-Maroc 2024 est le fruit d'une coopération entre plusieurs institutions du Qatar, dans le cadre du Comité d'organisation de l'initiative "Years of Culture", et leurs homologues du Royaume. Elle bénéficie de l'appui du ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de l'ambassade du Qatar à Rabat et de l'ambassade du Maroc à Doha.