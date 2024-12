Sénégal: Les indicateurs de rentabilité bancaire en fortune diverse en 2023

Les indicateurs de rentabilité du secteur bancaire ont connu en 2023 des évolutions contrastées. Le Produit Net Bancaire (PNB) qui mesure la valeur ajoutée dégagée par le secteur, s'est situé à 564,97 milliards en 2023, en repli de 5,00% par rapport à 2022 (594,44 milliards de FCFA).

Cette sous-performance notée est justifiée par le contexte de volatilité des taux d'intérêt, ainsi que par le recul des produits sur les opérations de la banque de détail (-6,30%) notamment les produits d'exploitation bancaire, qui sont passés de 924,23 milliards en 2022 à 986,42 milliards en 2023.

Une analyse de l'évolution des composantes du PNB montre que les produits sur les opérations avec la clientèle ont enregistré un repli de 3,9% en passant de 532, 21 milliards en 2022 à 511,52 milliards de FCFA en 2023. Les produits de trésorerie et interbancaires se sont aussi dégradés de -52,10% avec une valeur de 15, 65 milliards en 2023 contre 32,69 milliards un an plus tôt.

Les produits sur les opérations de change sont ressortis avec une baisse de 14,40% en se situant à 181, 67 milliards avant d'atteindre 155,49 milliards en 2023. Les produits sur opérations du hors-bilan sont passés de 26,79 milliards en 2022 à 22,19 milliards de FCFA, soit une baisse de 17,20%. Les autres produits d'exploitation bancaire ont, pour leur part, connu une contraction de 55,60% en passant de 10, 59 milliards en 2022 à 4,70 milliards en 2023.

Ces baisses successives sur les composantes du PNB ont été cependant atténuées par la progression relevée au niveau des revenus des prestations de services financiers, qui se sont accrus de 1,30%, en passant de 33, 64 milliards en 2022 à 34, 08 milliards en 2023.

Le résultat brut d'exploitation a connu une légère baisse de 0,10% en s'établissant à 259,53 milliards en 2023 contre 259,79 milliards de FCFA en 2022. Mais elle est combinée au repli de 7,70% des frais généraux (charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, autres charges externes et charges diverses d'exploitation) qui se sont établis à 318,56 milliards en 2022 avant de se fixer à 294, 05 milliards de FCFA pour l'année 2023.

Le résultat d'exploitation du secteur bancaire, tenant compte du coût du risque (dépréciation nette sur risques et perte sur créances irrécouvrables), est évalué à 242,13 milliards à la fin de l'exercice 2023, contre 176,74 milliards un an plus tôt, soit une progression de 37,00%. Cette performance est essentiellement portée par les reprises de dépréciations, provisions et récupération sur créances irrécouvrables, dont le montant est passé de 165, 05 milliards en 2022 avant de progresser à 216,06 milliards de FCFA en 2023, soit un bond de 30,90%.

Globalement, l'activité bancaire est demeurée rentable, avec un résultat net qui s'est accru de 41,40% en s'établissant à 209,89 milliards à fin 2023, contre 148,42 milliards de FCFA en 2022. Toutefois, l'arrivée de nouveaux acteurs et la digitalisation du secteur bancaire risquent de peser lourdement sur les marges bancaires, par l'intensification de la concurrence qu'elles induisent.