Ile Maurice: La vigilance d'un peuple intelligent

Une année inoubliable, libératrice, cruciale à plus d'un titre pour notre pays tire à sa fin. 2024 portera toujours le sceau de cette incroyable victoire de l'Alliance du Changement dirigée par le tandem Ramgoolam-Bérenger, avec le concours des Nouveaux Démocrates et de Rezistans ek Alternativ. Le nouveau gouvernement, installé sans grande difficulté, avec un surnombre de prétendants aux postes ministériels, s'est rapidement vu confronter à la délicate responsabilité d'honorer sa promesse électorale du paiement d'un 14e mois. Une conséquence directe d'une surenchère politique et coûtant aujourd'hui un prix lourd aux entreprises et PME, ainsi qu'à l'État !

Quand on connaît la situation de notre économie (qui donne des frissons dans le dos), que le Premier ministre a rendue publique, on mesure les immenses efforts auxquels devront consentir ce gouvernement pour nous sortir du marasme. Alors que le MSM nous faisait croire à un boom économique, on découvre depuis peu que les anciens dirigeants ont carrément et sans vergogne dilapidé la caisse publique, et cela, au profit des fraudeurs patentés, des hommes au pouvoir, des petits copains et d'autres proches. Ce qui provoque une colère des citoyens, impatients de voir ces antipatriotes jugés par des peines sérieuses !

Contrairement aux méthodes Jugnauth qui n'avaient pas lésiné sur une mise en scène pour l'arrestation de Ramgoolam dans l'affaire des coffres-forts en 2015, le nouveau gouvernement semble vouloir respecter les procédures légales, qu'importe si la loi est un coureur de fond et non un sprinter. La procédure se fait (du moins jusqu'ici) par étape ! D'abord une multitude d'annonces sur les pillages orchestrés de nos fonds publics ici et là, ensuite des intentions d'arrestations de ceux passant par l'aéroport qui sont déjà accusés de mauvaise gestion de l'économie et de fraudes ! Une décision qui relève d'une grande première dans un pays où les différents gouvernements et leurs acolytes ont souvent confondu les fonds publics avec leur portefeuille personnel.

C'est dire à quel point une punition sévère des coupables serait un signal fort envoyé au peuple qui veut voir la concrétisation rapide d'un changement dans la manière d'administrer notre pays, avec en toile de fond une profonde reconstruction sur tous les plans.

Ce vol en plein jour n'est pas le seul exploit de l'ancien gouvernement ! Celui-ci ne s'est épargné aucun effort pour fragiliser les bases de notre démocratie, tolérant, sinon tirant profit, voire contribuant activement à la dégradation de nos institutions ! Le Parlement, qui retrouve aujourd'hui sa dignité, était devenu une farce, à la solde d'un pouvoir dont l'objectif était la censure des voix de l'opposition avec des membres expulsés la plupart du temps ! Cette même censure était aussi applicable à tous ceux qui osaient émettre des critiques contre Jugnauth et les siens, et qui étaient menacés alors de répression !

C'est parce que les Mauriciens ont tant subi sous l'ancien pouvoir que les attentes sont immenses ! Et c'est parce que le peuple a montré de quoi il est capable que le nouveau gouvernement est condamné à ne pas répéter les mêmes erreurs face à un électorat qui a mesuré sa force et qui sait qu'il peut - sans complaisance et sans pitié - infliger un sort similaire à l'alliance du changement ! Cinq ans passent vite...

Nos élus (quelques-uns montrent déjà une envie de bien faire) doivent plus que jamais comprendre qu'ils exercent un pouvoir délégué par le peuple, qu'ils sont payés de l'argent des contribuables, qu'ils ne sont nullement propriétaires du pays et qu'on attend d'eux la défense de l'intérêt public ! Tout comme les fonctionnaires (dont certains ont été mis sous pression par l'ancien gouvernement) ne doivent plus être complices de politiciens pourris, mais, au contraire, ont le devoir d'exercer leurs droits de refus d'exécuter des directives ministérielles qu'ils jugeraient antiréglementaires ou carrément illégales.

Cela fera bientôt deux mois depuis que le nouveau gouvernement est en place ; il est temps qu'il propose les priorités des réformes à entreprendre, le début de l'application de son programme avec des délais réalisables ! Le gouvernement sait qu'il a affaire à un peuple intelligent. Qui a exercé son droit dans une énergie collective le 10 novembre ! Les citoyens n'ont aucune envie de regretter leur vote. Et veulent plutôt garder en mémoire cette année 2024 comme étant une année cruciale, libératrice, portant le sceau d'une incroyable victoire de l'Alliance du Changement...