Madagascar: Football/CHAN 2025 - Les Barea qualifiés de peu

Madagascar s'est incliné 0 à 1 devant l'Eswatini hier à Maurice, lors du match retour du deuxième tour de qualification au CHAN. Avec un cumul de 2 à 1, les Barea se qualifient pour la phase finale.

Mission accomplie. La courte victoire eswatinienne au match retour du second et dernier tour qualificatif pour le huitième Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) permet aux Barea de valider leur qualification pour la deuxième fois à la phase finale de cette compétition continentale réservée aux joueurs locaux. Les Barea se sont inclinés 0 à 1 devant le Bouclier du Roi eswatinien hier au stade de Côte d'Or à Maurice. Le coach Romuald Rakotondrabe a aligné le même onze de départ que lors du match aller, à l'issue duquel Madagascar a gagné 2 à 0 le samedi 21 décembre à Pretoria, en Afrique du Sud.

Très offensifs, les Barea ont fait une très belle entame de match mais aucune concrétisation. Ils ont eu cinq occasions ratées, dont deux centrages de Christiano, buteur au match aller, mais l'attaquant de l'Ajesaia Fenohasina n'a pas assuré la finition à trois reprises dans la surface (22e, 26e, 42e). Les Eswatiniens, de leur côté, ont enregistré deux occasions nettes. La première a été sauvée au premier poteau par Nina, et la deuxième, un tir de loin d'Andy Magagula, a été repoussée par le gardien de but de l'Elgeco Plus (45e+2). Le score est resté vierge à la pause.

Portier exceptionnel

Au retour des vestiaires, Nina a sauvé encore une fois un coup franc bien dosé du même Magagula, placé dans la lucarne, dégagé par sa main droite. En tombant, son front a heurté le poteau, mais heureusement, ce n'était pas grave et il a pu poursuivre le match. Les Barea ont subi des attaques étouffantes des Eswatiniens pendant un quart d'heure. Ces derniers ont pu réduire l'écart. Dans un cafouillage dans la surface, SimelaneSambulo a su profiter de l'erreur de marquage sur le côté droit (86e).

Nina a encore sauvé deux autres tentatives eswatiniennes dans le temps additionnel. «Il y a encore le manque d'expérience outre la jeunesse. Nous avons subi, mais bravo aux joueurs. Ils ont beaucoup bataillé du début jusqu'à la fin... Le plus important est la qualification», se réjouit le coach Rôrô. Interrogé sur son ambition pour cette deuxième qualification en phase finale, il a répondu : « Laissez-nous d'abord savourer la qualification. Il faut travailler dur car il y a beaucoup de choses à améliorer... Ce n'est pas la même équipe, les mêmes joueurs... il faut travailler », a-t-il réitéré.

Pour la première fois, la phase finale du CHAN sera abritée conjointement par trois pays de l'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, du 1er au 28 février 2025. Lors de la dernière édition, Madagascar a réalisé un exploit historique en arrachant la médaille de bronze à sa toute première phase finale, en février 2023, en Algérie. Romuald Rakotondrabe et ses protégés auront bien le droit de savourer cette qualification, mais ils n'auront plus que moins d'un mois, sans compter les jours de fin d'année et le Nouvel An, pour se préparer.