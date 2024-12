Madagascar: Formations/Emplois - Des jeunes pour servir le tourisme

Deux cent trois jeunes ont achevé leur formation en l'hôtellerie de luxe, sous la férule de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar (FHORM).

Johann Pless, le président du Conseil d'administration de la FHORM, « se réjouit que ces jeunes aient tiré bénéfice de ces encadrements de haut niveau pour s'outiller et se préparer à relever les défis d'un secteur en constante évolution. Et ils viennent renforcer la disponibilité de personnel qualifié dans cette catégorie exigeante ».

L'ensemble a été conçu dans le cadre du Projet d'intérêt national prioritaire (PINP), mené à Antananarivo, Nosy Be et Toliara. Il consiste à développer des compétences et des talents dans trois domaines clés : la finesse en l'hôtellerie de luxe, le standard de la relation client et le développement durable, rappelle Johann Pless. « Ces thématiques sont essentielles pour répondre aux attentes d'un secteur du tourisme et de l'hôtellerie en pleine transformation et pour rehausser les standards de notre pays sur la scène internationale », explique-t-il.

Et vendredi, le Centre de Conférence International d'Ivato a été une nouvelle fois le théâtre d'un moment marquant pour l'Institut national du tourisme et de l'hôtellerie (INTH). La cérémonie de remise des diplômes de la promotion Masóva 2024 a réuni huit cents étudiants, prêts à intégrer et enrichir le secteur du tourisme et de l'hôtellerie à Madagascar.

Les conséquences de la crise sanitaire de 2020 à 2022 ont affecté les métiers liés au tourisme, entraînant une pénurie de personnel qualifié. Les uns ont été mis au chômage technique, les autres ont changé de professions. Des modules de formation ont été dispensés durant ces années difficiles.