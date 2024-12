Madagascar: Taekwondo ITF - Choi Hong Hi Cup - ACTV Analamanga cartonne

Les combattants du club ACTV Analamanga brillent lors de la troisième édition de la coupe Général Choi Hong Hi, fondateur du taekwondo. La compétition s'est déroulée samedi à Sabotsy-Namehana et a vu la participation de cinq clubs, dont trois d'Analamanga et deux de Vakinakaratra. Le club ACTV s'est hissé en haut du tableau des médailles en raflant sept médailles d'or, dont six en matsugi ou combat, trois sacres chez les garçons et deux chez les filles.

Le club organisateur Diamanga-Kwon-Do d'Avaradrano se trouve en seconde position avec ses cinq titres. Quatre ont été ravis en matsugi et un autre en tul individuel mixte. Le club Black Eagles d'Analamanga et Manarapenitra d'Ambatolampy, Vakinankaratra, ont remporté trois médailles d'or chacun. Black Eagles a arraché ses trois métaux précieux en matsugi catégorie masculine. Manarapenitra a, quant à lui, ravi deux en tul individuel et une en matsugi chez les filles.

Sous l'égide de l'association nationale Madagascar ITF Union, cette dernière compétition de la saison, qui entre dans le cadre du cinquième anniversaire du club organisateur, a vu la participation de soixante-dix taekwondoïstes. Dans le calendrier de la saison 2025 figure le premier championnat de Madagascar ITF Union, le championnat Mimosa à Vakinankaratra et la quatrième édition de la coupe Général Choi Hong Hi Cup, outre la série de formations et d'examens des juges, arbitres et entraîneurs.