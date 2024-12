Madagascar: Volleyball/Championnat d'Analamanga - Formule à poule unique sans phase finale

Innovation. La ligue régionale d'Analamanga de volleyball a ouvert officiellement la saison 2025 samedi à Itaosy. Les éliminatoires par catégorie débuteront les 11 et 12 janvier. Deux sites abriteront le championnat, à savoir Itaosy et Betongolo. Dix équipes sont engagées respectivement pour la première division masculine et féminine. Le club champion en titre, la Gendarmerie nationale, aligne deux équipes, trois pour Ankany Sambatra Itaosy et une chacune pour Cosfa, Mama, Pole, VBCD et MVBC. Dix formations également sont en lice chez les dames, dont deux pour Squad, club champion, et une chacune pour le reste, en l'occurrence GNVB, 2AVB, Afa, AMVB, ASI, BI'AS, CCVB et Voara.

"Nous allons garder la poule unique et désormais sans phase finale. Le championnat se jouera en aller et retour. Nous allons appliquer le décompte de points du règlement de la fédération internationale", souligne le conseiller technique régional d'Analamanga, Mampionona Raveloarijaona. Lors de la saison précédente, les quatre meilleures équipes avaient encore joué la phase finale à partir des demi-finales. "En revanche, les huit équipes les mieux classées disputeront la Super-Coupe à élimination directe. Nous déterminerons le calendrier par un tirage au sort", a poursuivi le responsable technique.

Pour les catégories inférieures, quinze équipes sont engagées en 2DM et six en 2DF. Chez les jeunes, cinq équipes masculines et sept féminines sont en course pour le titre chez les U20, quatre chez les garçons et neuf chez les filles pour les U18, trois équipes masculines et huit féminines chez les U16 et sept formations chez les U14, dont trois chez les garçons et quatre chez les filles.