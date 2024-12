Madagascar: Un malgache meurt sous la neige - L'Eldorado canadien vire au drame

Parti au Canada pour offrir à sa famille un avenir meilleur, un Malgache de 42 ans a été retrouvé mort sous la neige. Plus de 44 millions d'ariary sont nécessaires pour rapatrier sa dépouille.

C'est dans la douleur et la tristesse qu'une petite famille d'Andoharanofotsy a célébré Noël cette année. Père de trois enfants âgés de 11, 12 et 14 ans, Jacky Aurélien Andrianantenaina avait quitté Madagascar en juin, animé par l'espoir de bâtir un avenir plus prospère pour les siens. Mais le rêve a tourné au cauchemar dans la nuit du 23 au 24 décembre, lorsque la famille a appris sa disparition brutale. Prévenus en premier lieu, des proches ont pris soin de choisir les mots pour annoncer la terrible nouvelle à sa famille à Madagascar.

Jacky vivait à Granby, au Canada, et attendait encore la validation de son permis de travail lorsque le drame s'est produit. Le matin du 24 décembre, des agents de nettoyage ont fait une macabre découverte : son corps inerte, recouvert de neige, près de l'église catholique Sainte-Famille, rue Sainte-Antoine. Cette nuit-là, une forte tempête de neige s'était abattue sur la région.

Un appel à la solidarité

Alertées, les équipes d'urgence et la police de Granby se sont rendues sur les lieux. Les premiers éléments de l'enquête ont rapidement écarté la piste criminelle : Jacky avait encore sur lui ses papiers et effets personnels, et aucune trace de blessure ou d'hématome n'a été relevée sur le corps. Une enquête judiciaire a toutefois été ouverte pour éclaircir les circonstances de ce drame poignant.

Le rapatriement de la dépouille de Granby à Antananarivo représente une dépense considérable pour la famille endeuillée: environ 9 000 euros, soit plus de 44 millions d'ariary. Un appel à contributions a été lancé via une plateforme en ligne pour collecter les fonds nécessaires. Face à cette détresse, deux cent quarante-trois personnes à travers le monde ont déjà manifesté leur soutien. En seulement cinq jours, près de la moitié de la somme attendue a été réunie, témoignant d'un élan de solidarité émouvant parmi la diaspora et les compatriotes.

À Antananarivo, un culte en mémoire du défunt est prévu le samedi 4 janvier à Morarano Andoharanofotsy.