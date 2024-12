Madagascar: Football/Programme FIFA - Les Barea U15 restent invincibles

La Fédération malgache de football a organisé, la semaine dernière à Antsirabe, le tournoi intitulé « Meilleurs contre les meilleurs ». Les équipes des centres n'ont pas fait le poids face aux Barea U15.

Tournoi à quatre. Ayant les matchs dans les jambes, les Barea, vainqueurs le week-end passé de la première édition du Festival de l'océan Indien U15, ont dompté les trois équipes des centres de perfectionnement du programme « Talent Development Scheme » (TDS). Ce tournoi des jeunes U15, baptisé « Meilleurs contre les meilleurs », s'est déroulé du 24 au 28 décembre à Antsirabe. Les Barea ont réalisé un parcours sans défaite en trois matchs.

Lors de la première journée du 24 décembre, la sélection du Festival régional a défait sèchement l'équipe du TDS du centre d'Antsirabe sur le score de 3 à 0. Ils ont par la suite écrasé sur un score fleuve de 5 à 0 la formation de Toliara le jeudi 26 décembre, puis ont disposé de l'équipe de Mahajanga sur le même score.

Quant aux matchs inter-centre de perfectionnement, Antsirabe a battu Mahajanga (1-0) lors de la deuxième journée, puis s'est neutralisé un partout contre Toliara lors de la dernière journée, samedi. Le centre de la zone sud s'est incliné, quant à lui, devant celui de Mahajanga (1-2) lors de la première journée. «Techniquement, après un mois et demi de formation, certains éléments des centres ont le niveau mais d'autres un peu moins. Nous sommes en train d'analyser où sont les failles. Est-ce depuis la détection ou ailleurs?» souligne le directeur technique national, Rado Rasoanaivo.

Retour au centre

Soixante-douze jeunes joueurs âgés de 13 et 14 ans ont été réunis à ce tournoi dans la ville d'Eaux. Vingt-cinq sont issus du centre de perfectionnement de Toliara, tandis qu'Antsirabe et Mahajanga ont chacun envoyé vingt et un joueurs. Ces jeunes vont rejoindre leur centre respectif et poursuivre leur formation et leur année scolaire académique. « Vingt-cinq de ces jeunes talents intégreront l'académie de football à Carion, mais la détection se poursuivra entretemps », précise le DTN.

Le TDS est un programme de la Fifa dédié à la détection et au développement des jeunes talents du football. Six mille jeunes talents âgés de 13 et 14 ans ont initialement participé au test de sélection dans les vingt-deux régions de l'île.

Soixante-quinze, les meilleurs d'entre eux, ont été sélectionnés et ont bénéficié d'une formation intensive et spécialisée dans trois centres de perfectionnement régionaux, situés à Mahajanga, Antsirabe et Toliara. L'objectif final du projet est la préparation de ces jeunes en vue des nouvelles compétitions internationales pour les jeunes. La Fifa envisage de mettre en place la Coupe du monde U17 à partir de 2025 et le Mondial U20 vers 2026.