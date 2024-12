Madagascar: Coach Barea A - Le nom du sélectionneur reste un suspense

Parole en l'air ? Le président de la Fédération malgache de football, Alfred Randriamanampisoa, avait annoncé le 12 décembre que le nom du nouveau sélectionneur de l'équipe masculine A devrait être dévoilé avant la fin de l'année. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre. L'instance nationale du ballon rond malgache va-t-elle attendre le 31 décembre pour l'annoncer ?

Le même jour, lors de la remise des prix du lauréat du concours de logo de l'Indian Ocean U15 Festival, le patron de la fédération a évoqué, sans vouloir donner plus de précisions, le nombre des candidats ayant déposé leurs dossiers de candidature, qui s'élève à cinquante-quatre. Plus d'une quarantaine sont des étrangers. L'engouement des étrangers s'explique par la mise en ligne de l'appel à candidatures sur le site de la Fifa.

L'ouverture du dépôt de dossiers a été lancée le 23 novembre et la date butoir fixée au 5 décembre. Une commission technique de la fédération a, par la suite, procédé au dépouillement avant de soumettre une liste réduite au comité exécutif. Cependant, aucune transparence n'a été constatée dans l'évolution du casting, car la fédération n'a même pas eu la bonne foi de publier la liste des candidats, alors que c'était un appel d'offres international ouvert au public, aux techniciens malgaches et étrangers.

Logique

Afin d'esquiver les salaires exorbitants exigés par les grands techniciens, pris en charge conjointement par la fédération et l'État, il serait logique de reconduire l'assistant du coach Rôrô pendant deux ans, Gilles Hugon, qui avait pris en main les Barea lors du dernier match qualificatif à la CAN après la démission de l'entraîneur médaillé de bronze au septième CHAN. Gilles Hugon connaît bien les joueurs expatriés et locaux après la série de matchs dans le cadre des éliminatoires à la CAN 2025 et au Mondial 2026.

Confier le poste à l'ancien head coach de la Barea Académie en 2013 serait logique, vu le court temps de préparation. Le successeur de Romuald Félix Rakotondrabe n'aura plus que deux mois et demi pour former la liste, détecter, convaincre et convoquer les joueurs pour les prochains matchs prévus à la mi-mars, dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2026. Au classement après la quatrième journée, Madagascar occupe la troisième place, créditée de 7 points (+2) derrière les Comores (9 points, +4) et le Ghana (9 points, +2). La Grande Île est talonnée par le Mali (5 points, +1), la République centrafricaine (4 points, -2) et le Tchad (0 point, -8).

Lors du prochain match comptant pour la cinquième journée, les Barea feront le déplacement pour affronter la République centrafricaine le 21 mars 2025. Madagascar recevra ensuite le Ghana le 24 mars dans le cadre de la sixième journée de qualification. Jouer à domicile reste encore un suspense : le stade Barea sera-t-il homologué avant ce match ?