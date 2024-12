Congo-Kinshasa: Les rebelles ADF ont tué au moins 21 personnes pendant la semaine de Noël

La fin d'année dans l'est de la République démocratique du Congo marquée par des violences en hausse. Au moins 21 civils sont morts dans des attaques distinctes des rebelles ADF, sur les villages de Robinet et de Kodjo, dans le secteur de Bapere dans la province du Nord-Kivu.

Le 21 décembre, des combattants ADF (Forces démocratiques alliées) ont fait une incursion dans le village de Robinet, situé dans le nord-ouest de la province du Nord-Kivu, dans le secteur de Bapere. « Sur place, ils ont tué 6 personnes, puis le 22 décembre, ils sont arrivés dans le village voisin qu'on appelle Kodjo, où ils ont tué 12 personnes », a assuré à l'AFP Macaire Sivikunula représentant du gouverneur dans le secteur de Bapere.

Ces massacres ont été perpétrés par les rebelles ADF, et cela, malgré les opérations conjointes des armées congolaise et ougandaise. Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero dénonce un acte ignoble auprès de RFI ce dimanche 29 décembre 2024 : « Il y a eu 21 personnes qui ont été tuées, égorgées par les terroristes ADF/MTM et leurs maisons incendiées. Certaines infrastructures importantes ont aussi été incendiées. Et cela a poussé les gens à se déplacer de leur lieu d'origine pour un lieu beaucoup plus sécurisé. Et beaucoup se concentrent maintenant dans les agglomérations de Manguredjipa et à Njiapanda, et les autres sont déjà vers Butembo. »

Le colonel rappelle que le territoire de Lubero traverse une situation sécuritaire critique depuis maintenant plusieurs mois à cause des « incursions répétés des terroristes ADF ».