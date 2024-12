Togo: Un bilan des réalisations qui plaide...

Elles n'ont pas été inactives durant l'année 2024. Pour témoigner de leur reconnaissance à tous ceux qui ont oeuvré avec eux sur différentes activités, les Associations « Y. Paix et Joie dans les Coeurs » et « Les Combattants pour la Paix » ont organisé une rencontre suivie de Dîner de Gala le dimanche 29 Décembre 2024 à Lomé.

Président des deux associations, John Yoagbati a expliqué que « c'est une rencontre pour que nous nous retrouvions ensemble nous qui travaillons pour la paix dans tous les coins et recoins du Togo, pour semer le germe de d'amour et de fraternité qui est de plonger nos mains dans la même assiette pour le partage d'un repas ».

Aussi, a-t-il informé qu' « en terme de bilan de l'année, nous étions cette année, dans le Grand Nord pour la formation des populations à la paix, parce que nous le disons toujours, dans la nature du Togolais, il n'y a pas la violence, donc il faut que chaque jour nous le nous rappelions. Nous avions également formé des gens dans le Grand Lomé, précisément à la salle de conférence du Stade de Kégué, qui étaient disposés à se former à devenir des médiateurs pour la paix.

Nous avons également observé la journée de l'arbre, et formuler des messages de paix et organiser des activités en faveur de la paix afin que le projet de Dieu pour le Togo se réalise. Nous avons également fait des dons en fournitures scolaires à Djagblé aux élèves qui ont pu faire une rentrée sereine.

Etant donc une vocation, nous membres des associations « Y. Paix et Joie dans les coeurs » et « Les Combattants pour la Paix », on a pris sur nous en cette fin d'année de partager avec les enfants de Kélégougan et de Djagblé. Ce dernier acte que nous faisons aujourd'hui est un remerciement à tous ceux qui ont travaillé avec nous durant toutes l'année ».

M. Yoagbati a profité de l'occasion pour souhaiter ses voeux à la nation togolaise et à son président. « En termes de voeux, premièrement au Chef de l'Etat togolais qui est un être particulier envoyé par Dieu aux Togolais. Si nous demeurons dans sa vision avec lui, des pays viendraient pour apprendre sur nous au Togo. Que Dieu lui accorde la santé à lui et ses ministres. 2025, ce sont de grandes choses que les uns et les autres n'attendent pas qui se produiront en faveur du Togo », ce sont là les mots du président de Y. Paix et Joie dans les Coeurs.

Bonne fin d'année à tous et que de meilleurs pour 2025.