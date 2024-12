Congo-Brazzaville: Numérique - L'Aden examine ses documents cadres

Le comité de direction de l'Agence de développement de l'économie numérique (Aden) a tenu sa session inaugurale, le 27 décembre à Brazzaville, consacrée à l'examen des documents cadres en vue d'accélérer la mise en oeuvre de ses missions et de son rôle stratégique dans le volet numérique du Plan national de développement (PND) 2022-2026.

Les membres du comité de direction ont planché sur les missions et les orientations stratégiques de l'agence, mettant en avant plusieurs projets ambitieux. Il s'agit notamment de la mise à jour du portail web du gouvernement : gouvernement.cg pour améliorer la visibilité des actions gouvernementales et garantir une gestion sécurisée de la plateforme. « Il était question d'aborder les questions liées à la gouvernance de l'agence de l'économie numérique.

Cela nous a permis d'examiner en profondeur les documents cadres de ladite agence afin de permettre à la direction générale d'avoir un socle juridique et de prendre en compte l'ensemble des commentaires et observations et l'enrichissement de ces documents », a expliqué Ghislain Ebalé, président du comité de direction de l'Aden.

Soulignant l'importance de la numérisation des services administratifs, il a indiqué que l'Aden joue un rôle central dans les initiatives de transformation digitale au Congo. L'agence a pour missions, entre autres, de mettre en oeuvre le PND 2022-2026 et le projet stratégique e-gouv, tout en assurant la gestion technique du portail web officiel du gouvernement.

Par ailleurs, pour assurer une gouvernance optimale, l'agence a prévu de réviser ses documents cadres afin de renforcer ses fondements juridiques. Ces orientations stratégiques ont été élaborées en étroite collaboration avec son ministère de tutelle, avec un accent particulier sur la facilitation des services numériques pour les citoyens et les entreprises.

Notons que cette session inaugurale présidée par Ghislain Ebalé a réuni les membres issus des différentes entités administratives, chargés de superviser la mise en oeuvre de la politique numérique nationale et d'assurer l'atteinte des objectifs fixés.

S'agissant de 2025, le comité de direction a établi des lignes directrices devant être intégrées au budget et au programme d'activité de l'agence. Pour ce faire, une session extraordinaire se tiendra en février dans le but de valider ces documents et établir un plan d'action concret permettant à l'Aden d'accomplir ses missions dans le but d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés.