Congo-Brazzaville: Ceprod - Deux grands colloques en préparation à Brazzaville

Le Centre pour la prospective et le développement (Ceprod) organisera, l'année prochaine et en 2026 à Brazzaville, deux conférences internationales. Pour préparer ces événements scientifiques, le comité directeur de cette société savante a organisé, il y a quelques jours, une réunion de prise de contact avec ses partenaires techniques afin de définir les modalités de faisabilité de ces réunions.

La réunion de prise de contact a été présidée par Michel Ngakala, président du Ceprod. Elle a permis au comité directeur de la société savante et ses partenaires, dont FamilySearch, de faire la projection des deux événements. Il s'est agi d'identifier ensemble les animateurs de ces colloques et de proposer l'ébauche de leur planning dans le but de bien caller l'ensemble du programme. La première conférence à organiser se tiendra à la fin du premier trimestre 2025 et portera sur les journées de la généalogie. Le second symposium, quant à lui, le sera un peu plus tard et se focalisera sur les questions de famille.

« Nous avons reçu le responsable de la fondation américaine FamilyShearch qui est aussi chargé de préparer avec le Ceprod les journées de la généalogie qui se tiendront en juin 2025 ainsi que le grand colloque sur la famille, prévu en 2026. Les deux dossiers nous ont été soumis, nous allons donc nous retrouver la première quinzaine du mois de janvier 2025 pour les examiner afin de donner notre point de vue », a expliqué Jean Éric Djendja Itoua, préfet directeur général du développement local, et l'un des responsables du Ceprod.

Réagissant à l'issue de la rencontre, le directeur de la communication du Ceprod, Bienvenu Boudimbou, a précisé que ces deux symposiums seront des moments rares pour débattre des sujets sociaux de grande importance.

« Après plusieurs conférences organisées sur l'économie, les partenariats public-privé, nous voulons cette fois-ci tourner notre regard sur les questions de famille et de généalogie. Il sera question, à cet effet, d'expliquer à tous comment les humains constituent-ils une famille d'où ils sont venus. Pour ce faire, nous avons obtenu la collaboration avec la fondation FamilyShearch, une organisation qui oeuvre dans les questions de la famille », a-t-il souligné.

Donnant leurs impressions, les deux responsables de la fondation FamilyShearch, Gabin Moundzieho et Ghislson Ngondo, ont salué la collaboration nouée avec Ceprod et souhaité que celle-ci se développe au mieux. Dans le cadre de cette collaboration, le Ceprod a été invité à prendre part à un autre symposium sur la famille qui se tiendra très prochainement aux Etats-Unis d'Amérique.

Créé en 2008, le Ceprod est un cadre de rencontres de l'élite multidisciplinaire soucieuse de relever les défis du développement par des analyses prospectives. Dirigé par Michel Ngakala, en tant que président de la Conférence générale, le Ceprod a déjà organisé plusieurs colloques et symposiums de haut niveau sur des thèmes variés.

Il s'agit, entre autres, de la « Crise financière internationale et de nouvelles perspectives pour le Congo » ; « Idéologies, partis politiques et projets de société » ; « Pétrole et diversification de l'économie congolaise : quelles stratégies pour la SNPC ?» et « Emergence économique : comment y parvenir ?».