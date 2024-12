Congo-Brazzaville: Médias en ligne - Vingt journalistes recyclés sur les nouvelles techniques

L'association Univ 2.0 en collaboration avec la société Congo Telecom a décerné, le 28 décembre à Brazzaville, à vingt journalistes des certificats de fin de formation au terme d'un stage de renforcement des capacités sur les métiers du journalisme en ligne.

Organisée du 27 au 28 décembre à Brazzaville, la formation avait pour objectif de proposer et de donner aux journalistes les compétences qui vont leur permettre non seulement d'être concurrentiels, mais également de mieux se positionner dans le cyberespace. Actuellement, les métiers du journalisme en ligne ont évolué avec l'essor d'internet et des nouvelles technologies. Ces professions, bien que similaires à celles du journalisme traditionnel, nécessitent des compétences supplémentaires liées au web, à la gestion des contenus numériques et à l'utilisation des plateformes sociales.

L'initiative de l'association Univ 2.0 a permis aux apprenants de renforcer leurs connaissances sur le journalisme en ligne, à l'ère numérique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Durant deux jours, ces professionnels de média ont été formés à l'éthique du journaliste, aux principes de l'éthique, au fact-chicking, à la vérification des faits dans le traitement et la production de l'information en ligne, aux fake news, au deep fakes, au fake image detector, aux risques de la désinformation, à la vérification d'une information pratique, à la technique debuking, enfin à comment détecter une fake news et sur les outils qui permettent de lutter contre les fake news.

Ce stage de formation a permis aux apprenants de consolider plusieurs acquis dans la pratique du métier de journalisme en ligne. « Ces techniques sont très importantes dans la pratique du journalisme quotidien, parce que le journaliste est celui-là qui publie au premier une information vraie ou vérifiée, ajouter à cela la lutte contre la désinformation avec beaucoup plus de rigueur, car le travail de la fact-chicking demande non seulement de rigueur, mais exige beaucoup de temps et de patience », a déclaré Rosie Pioth, formatrice fact-chicking.

Mettre à jour des compétences nécessaires à la pratique du journalisme au XXIe siècle

La formation a été placée sur le thème « Management des médias en ligne et innovation éditoriale ». Les apprenants ont exprimé leur satisfaction des connaissances acquises. « Au cours de cette formation qui a regroupé les tenants des médias en ligne au Congo, nous avons appris la création et le management de ces médias.

Ces enseignements nous ont fait comprendre qu'il y a une façon pour les médias en ligne de vivre ce qu'ils font au quotidien et on a proposé des modèles économiques, notamment les abonnements, la publicité qui peuvent permettre à ces structures de fonctionner », a indiqué Orsidy Manguida, une des participantes.

Les techniques comme le fact-checking, le deep fake, les risques de la désinformation, la détection d'une fake news sont des méthodes très rares pour les journalistes. Par contre, elles sont très importantes dans la pratique du journalisme en ligne et aident beaucoup des journalistes ainsi que les responsables de rédactions à mieux coordonner leurs actions, avant de publier une information.

L'Univ 2.0 est une association qui a pour objectif de sensibiliser aux enjeux des technologies de l'information et de la communication en République du Congo. « La motivation part du fait que les métiers du journalisme évoluent, et que l'internet se renouvelle de manière constante.

Donc, il était nécessaire pour nous de proposer et de donner aux journalistes les compétences qui leur permettront non seulement d'être en compétition, mais aussi de mieux se positionner dans un cyber espace de plus en plus évolutif, parce qu'aujourd'hui les métiers de la presse ont connu une transformation fulgurante non seulement au niveau du processus de diffusion, mais également des contenus...

Ce sont là les éléments de connaissances qui ont été mis à la disposition des participants afin qu'ils mettent à jour des compétences nécessaires à la pratique du journalisme au XXIe siècle », a indiqué Idriss Antonin Bossoto, manager exécutif de l'Univ 2.0.

« Nous avons lancé sous le label de l'Univ 2.0 le concept digital média training, c'est-à-dire une formation au digital dans les médias. Ce qui fait que nous sommes essentiellement focalisés sur la presse en ligne congolaise puisqu'elle utilise les canaux digitaux pour informer le public », a-t-il expliqué, répondant aux inquiétudes de la nouvelle génération des journalistes en ligne.

Précisons que les sessions de cette formation ont été animées par le manager exécutif de l'Univ 2.0, Idriss Antonin Bossoto, et Rosie Pioth, en collaboration avec le chargé de communication des réseaux sociaux de la société Congo Télécom.