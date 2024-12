Congo-Brazzaville: Vie associative - L'U2C s'engage à insérer professionnellement les jeunes

Le premier secrétaire de l'Université de la seconde chance (U2C), Maurice Oris Ongoumouka, s'est engagé, le 28 décembre à Brazzaville, à insérer professionnellement des jeunes oeuvrant dans l'éducation, la santé, l'environnement et à les orienter dans les différents domaines de la vie.

L'U2C est une plateforme apolitique à but non lucratif dont le slogan est " Un avenir pour tous". Le projet de cette organisation repose sur un modèle d'accompagnement intégral et s'articule autour de six piliers fondamentaux, à savoir l'éducation, la santé, l'environnement, la formation qualifiante, l'économie, l'insertion professionnelle ainsi que l'épanouissement social.

Dans ces missions, l'U2C espère toucher plus de douze mille jeunes dans sa première phase, avec une extension prévue à travers tout le territoire national. Des centres d'accueil seront établis dans les principales villes du pays, avec un objectif clair : réduire le taux de chômage et favoriser l'autonomisation des jeunes Congolais.

L'engagement collectif de cette organisation vise à redonner espoir et dignité à la jeunesse congolaise. La chargée des relations extérieures et de coopération, Belchylla Onckouo, a affirmé : « Chaque jeune a droit à une seconde chance, et nous serons là pour les accompagner dans cette aventure. L'U2C va accompagner la jeunesse à s'épanouir, notamment dans la formation, l'insertion professionnelle, l'éducation ainsi que l'environnement. Nous formons les jeunes par rapport aux différentes potentialités, et aux besoins que ces jeunes présenteront. Nous allons les accompagner à trouver de l'emploi ainsi qu'à s'intégrer socialement et professionnellement ».

L'U2C est une plateforme qui accompagne la politique nationale en s'appuyant sur l'ODD4 : « Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie » et l'ODD8 : « Favoriser une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ».

Des formations professionnelles, qualifiantes et adaptées seront assurées en fonction de besoins des potentialités et des opportunités d'employabilité à douze mille jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Ce projet de l'U2C s'exercera dans tous les départements du pays.

Le premier secrétaire de l'U2C a salué l'engagement des jeunes et des partenaires locaux qui ont soutenu ce projet afin de le réaliser. « Ce projet a été construit le 3 janvier 2024. La seconde chance des universités est perçue comme une opportunité d'essayer quelque chose à nouveau après avoir connu des ratés et des contretemps. Il y a des universitaires dont le cursus ne répond pas sur le marché du travail et ils veulent s'orienter sur d'autres formations. Ils ont besoin de la seconde chance », a-t-il indiqué.

L'U2C s'affirme comme un levier essentiel pour transformer les défis et les opportunités pour la jeunesse congolaise. La cérémonie de présentation a rassemblé plus de deux cent cinquante jeunes venant des différents quartiers de la ville.