Congo-Brazzaville: Coopération sino-congolaise - Les villes de Brazzaville et de Shao Yang liées par un partenariat

Une délégation de la municipalité de Shao Yang, en Chine, a conclu le 29 décembre un accord de partenariat avec la mairie de Brazzaville, pour développer des projets d'intérêt public et renforcer l'assainissement dans la ville.

L'accord a été paraphé côté congolais par le président du Conseil départemental et municipal, Dieudonné Bantsimba, et côté chinois par Riping Ouyang, conseiller principal du gouvernement populaire municipal de Shao Yang.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée entre la ville de Brazzaville et la municipalité de Shao Yang, et porte essentiellement sur l'ingénierie municipale. Un terme technique qui signifie un développement municipal bâti sur la construction des collectivités locales dynamiques et fortes, dotées d'un système fiable de traitement et d'approvisionnement en eau, ainsi que d'un procédé moderne de collecte et de traitement des eaux usées.

Dans la faisabilité, la mise en oeuvre des projets qui sont en cours d'indentification se fera par Omex, une société partenaire de la ville Shao Yang, spécialisée dans la construction et le développement des infrastructures urbaines.

« Au nom de Omex et du gouvernement de la ville de Shao Yang, je salue le chaleureux accueil qui nous a été réservé. Nous venons de conclure un accord avec la ville de Brazzaville sur l'ingénierie municipale. C'est un moment historique entre nos deux villes car à travers ce partenariat, la ville de Shao Yang va procéder, sans tarder, à la levée des fonds devant permettre de financer les projets qui seront retenus », a expliqué Riping Ouyang, conseiller principal du gouvernement populaire municipal de Shao Yang.

Saluant l'excellence des relations entre le Congo et la Chine, le député-maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a fait savoir qu'à terme, les projets à développer auront un impact positif sur la ville de Brazzaville et ses habitants.

« En signant ce protocole d'accord qui sera suivi d'effets escomptés, nous ne saurons que renforcer la coopération sino-congolaise pour le bien de nos populations et la transformation de notre ville. Notre ville de Brazzaville doit se mettre en branle pour rechercher les financements et Shao Yang, pour sa part, doit sélectionner les entreprises pour que tous ces travaux puissent démarrer au plus vite », a indiqué le président du Conseil départemental et municipal.