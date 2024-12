Algérie: Le ministre des Finances préside la cérémonie de sortie de la 41e promotion de l'Institut d'économie douanière et fiscale de Koléa

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé, dimanche, la cérémonie de sortie de la 41e promotion de l'Institut d'économie douanière et fiscale (IEDF) de Koléa (Tipasa), indique un communiqué du ministère.

Intervenant à l'ouverture de la cérémonie, qui s'est déroulée en présence du wali de Tipasa, Ali Moulai, et de la délégation l'accompagnant, de la présidente et des membres du Conseil d'administration de l'institut, du directeur de l'institut, ainsi que de représentants du ministère des Finances et de leurs homologues de la Tunisie, pays frère, M. Faid s'est dit "fier" de participer à cet événement exceptionnel, saluant "le rôle pionnier que joue l'institut depuis sa création, en 1981, en vertu d'un accord de coopération entre l'Algérie et la Tunisie", selon la même source.

Il a en outre précisé que l'IEDF est "un modèle réussi de la coopération bilatérale, ayant contribué à la formation de plus de 1.800 cadres algériens et tunisiens pendant plus de quatre décennies".

A l'occasion de la cérémonie de sortie de cette 41e promotion, composée de 64 étudiants, dont 15 Tunisiens et 49 Algériens, le ministre a annoncé la sortie imminente de deux autres promotions dans les mois à venir, soulignant l'engagement du ministère à "renforcer les capacités de l'institut" et à "l'étendre à de nouveaux domaines, notamment le secteur financier et bancaire", ajoute le communiqué.

Dans le cadre de la restructuration du dispositif de formation du ministère des Finances, l'IEDF demeure le principal levier de développement du système de formation, notamment face aux défis croissants auxquels est confronté le secteur financier, a soutenu M. Faid, relevant, à ce propos, "la nécessité d'améliorer la qualité de la formation et de moderniser les programmes en vue de répondre aux exigences de l'heure, en particulier dans les domaines des systèmes d'information et de l'éthique de la gestion des deniers publics".

Afin de répondre aux exigences de la prochaine étape, l'institut joue un rôle central, à travers des ateliers portant sur la normalisation de la gestion en matière de qualité selon la norme ISO 21001/900 spécifique aux établissements de formation à l'échelle mondiale, la réorganisation des services pédagogiques et administratifs pour clarifier les tâches et les responsabilités et la consécration du professionnalisme à travers l'élaboration de fiches de postes et la numérisation des services administratifs, financiers et pédagogiques pour renforcer l'efficacité et la performance de l'IEDF, a indiqué le ministre.

Après la distinction des majors de promotion, le ministre a souligné l'importance du rôle que joueront les diplômés de cet institut dans l'amélioration des performances des différents services des ministères des Finances des deux pays pour atteindre les objectifs de développement global.