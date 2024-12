Algérie: Paiement Mobile - Lancement en janvier du système de paiement DZ Mob Pay

ALGER — Le nouveau système de paiement électronique basé sur l'utilisation du téléphone mobile, DZ Mob Pay, sera opérationnel au courant du mois de janvier 2025 par les banques et Algérie Poste, a annoncé lundi GIE Monétique dans un communiqué.

"Alliant innovation, sécurité et interopérabilité, ce nouveau système de paiement facilitera les transactions au quotidien des citoyens et des commerçants", indique l'organe de régulation chargé du système monétique national, précisant que DZ Mob Pay "permettra à tous les citoyens d'effectuer des paiements de proximité via QR code et des transferts entre particuliers".

Parmi ses avantages, note le communiqué, la souscription simple et sécurisée via les Banques et Algérie-Poste, et la gratuité des transactions pour les utilisateurs et commerçants.