Congo-Kinshasa: Fizi - Au moins 80 000 habitants fuient leurs villages à la suite des affrontements entre FARDC et groupes armés

Les récents affrontements dans les Hauts plateaux du territoire de Fizi (Sud-Kivu) entre les FARDC et la coalition armée Ngumino-Twiraneho-Android ont poussé environ 80 900 habitants à fuir leurs villages sur l'axe Minembwe-Ilundu. Toutes ces personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont déserté les villages de Nundu, Kisoki, Mbarara, Madegu-Centre, Muzinda Kiziba et Kitavi.

« Ces personnes manquent de tout. Elles passent nuit à la belle étoile principalement à Muliza, Kakenge, Bakamata, Kakangara et a Kabingo où ces personnes sont regroupées. Et parmi ces populations, nous avons les Babembe, les Babuyu, les Banyindu, les Bashi, les Banyamulenge. Ils sont dans un état précaire et leurs conditions humanitaires posent problème », a rapporté l'administrateur du territoire de Fizi, Samy Kalonji.

Il lance un appel à l'aide à toutes les organisations humanitaires oeuvrant dans le territoire de Fizi pour intervenir.