Ile Maurice: Avinash Ramtohul, ministre des TICS - «On rend leur liberté aux Mauriciens»

Les abonnés de téléphones mobiles ne sont désormais plus obligés de réenregistrer leurs cartes SIM. Cette décision a été approuvée par le Conseil des ministres le vendredi 27 décembre. Les Information and Communication Technologies Regulations - SIM Card Registration (Revocation) 2024 seront promulgués à cet effet et abrogeront les dispositions des SIM Card Registration Regulations 2023.

De plus, les opérateurs mobiles devront supprimer les bases de données contenant les photographies des utilisateurs qui avaient déjà procédé au réenregistrement de leurs cartes SIM. Dans un communiqué, Emtel a assuré que les photos collectées sous l'ancien règlement seront détruites, démarche également confirmée par Mauritius Telecom.

Cette mesure marque un tournant significatif sur le plan légal. Pour rappel, cette décision de l'ancien régime avait suscité de vives contestations, divisant le gouvernement de l'époque et une grande partie de la population. Parallèlement, le combat légal mené par Me Pazhany Rangasamy, soutenu par une majorité de citoyens et le collectif Pa tous nou SIM Card, avait mobilisé de nombreuses voix.

Interrogé, le ministre des Technologies de l'information et de la communication (TICS), le Dr Avinash Ramtohul, a souligné avoir suivi ce dossier de près depuis son entrée en fonction, avec le soutien du Premier ministre, Navin Ramgoolam.

«C'était un règlement très controversé car il impliquait de prendre les photos biométriques des personnes, ce qui suscitait des doutes quant à leur utilisation et leur stockage. Bien que ces données puissent être utilisées à bon escient, elles présentaient aussi des risques d'abus. En outre, la Cour suprême avait rendu des jugements clairs sur l'interdiction de stocker de telles données biométriques dans des bases de données. Cette situation avait engendré de nombreuses préoccupations parmi la population. En témoignent les chiffres : seuls 45 % de la population avaient réenregistré leurs cartes SIM.»

Le ministre a ajouté que l'ancien règlement était basé sur le rapport Lam Shang Leen sur la drogue à Maurice, qui recommandait de réenregistrer les cartes SIM. «Cependant, ce même rapport préconisait aussi de 'think outside the box' pour résoudre les problèmes liés à la distribution des cartes SIM utilisées dans les trafics de drogue et qui circulaient dans les prisons. Je pense que ce sont aux autorités de redoubler de vigilance sur ces questions», a-t-il affirmé.

Le Dr Avinash Ramtohul s'est dit satisfait de l'annulation du réenregistrement des cartes SIM, rappelant que cette mesure faisait partie des promesses électorales. «Nous rendons leur liberté aux Mauriciens et c'est l'une des réformes que nous avions promises.»

Concernant les bases de données contenant les photographies des utilisateurs, le Dr Avinash Ramtohul a affirmé qu'il suivra de près le processus de destruction pour s'assurer que toutes les données soient éliminées conformément à la réglementation.