Ile Maurice: Rajeev Jangi - «Le conseil de district a été complètement délaissé sous l'ancien régime»

interview

Il a été reconduit à son poste de président du conseil de district de Grand-Port pour la troisième fois consécutive, après avoir obtenu deux mandats en 2020 et 2022. Cela, malgré le fait que Rajeev Jangi a toujours affiché son appartenance au Parti travailliste.

Vous avez obtenu un troisième mandat en tant que président. Êtes-vous surpris ?

Non. J'avais le soutien et la bénédiction de plusieurs conseillers et même d'autres personnalités très actives dans le Sud. Lors de mes deux derniers mandats, je n'ai pas pu réaliser les projets qui me tenaient à coeur et qui auraient soulagé les habitants, car, à Grand-Port, nous n'avons pas eu le financement nécessaire de l'ancien gouvernement. J'ai été boycotté parce que je suis rouge (NdlR, proche du Parti travailliste) et le conseil a fonctionné au ralenti.

C'est-à-dire ?

Il nous manquait du personnel, nous n'avions qu'un seul camion pour entreprendre les travaux d'éclairage dans 24 villages et cer- tains des camions-bennes du conseil de district datent de plus de 15 ans. Ils sont souvent en panne...

N'aviez-vous pas essayé de faire entendre votre voix face à ces problèmes ?

Il n'y avait aucune ligne de communication. Les députés des circonscriptions nos 12 et 13 ne me parlaient pas, et moi non plus. Le conseil de district a été complètement délaissé sous l'ancien régime...

Désormais, quelles seront vos priorités ?

Depuis que le nouveau gouvernement est en place, on peut enfin respirer. Nous avons eu un deuxième camion pour les travaux d'éclairage. Et fin novembre, nous avons obtenu Rs 94 millions du ministère des Finances pour la réalisation de 121 drains dans de nombreux villages qui tombent sous la tutelle du conseil de district de Grand-Port. Auparavant, nous n'avions même pas eu l'aval de la Land Drainage Authority pour ce projet. Maintenant, c'est le cas !

La priorité est de faire encore plus de drains, maintenant que nous avons le soutien du gouvernement central. Il y a encore des endroits où ces drains manquent, surtout quand il pleut. Mais il faut aussi, par tous les moyens, combattre la drogue, notamment en entretenant les points de lumière sur les terrains de football dans les villages. Ce sera également un plus pour les femmes qui souhaitent faire leur jogging tôt chaque matin.

Qu'en est-il de votre épouse ? Peut-elle également travailler en toute sérénité ? (NdlR, Priya Toolsee, conseillère de district de Mare-d'Alber t, membre d'une équipe majoritaire proche du MSM, avait été expulsée de son équipe en début d'année. Cette dernière lui reprochait sa proximité avec Rajeev Jangi, avec qui elle s'est mariée depuis. L'affaire est actuellement en Cour suprême.)

L'injonction qu'elle a déposée est toujours devant la Cour suprême. On attend. Entre-temps, elle est toujours conseillère de district...