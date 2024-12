Tunisie: C'est quoi la parvovirose - Des chiens et comment la prévenir ?

La parvovirose est une gastroentérite sévère. Le chien souffre de vomissements et d'une diarrhée importante. La diarrhée peut devenir hémorragique, c'est-à-dire que les selles sont liquides et mélangées avec du sang. Le chien est très fatigué, ne veut plus ni bouger ni manger. C'est une maladie virale très contagieuse, assez grave et parfois mortelle pour les chiots.

Elle est provoquée par le parvovirus canin qui est un virus assez fréquent et extrêmement résistant dans le milieu extérieur, il peut persister dans l'environnement pendant de longues périodes, des mois, voire des années, d'où la gravité de cette maladie vu sa contagiosité assez élevée. La parvovirose peut toucher n'importe quel chien, mais les animaux âgés de 6 à 12 semaines sont particulièrement sensibles.

Elle se transmet par contact direct à partir des selles d'un chien malade. Elle peut aussi se transmettre par contact indirect, c'est-à-dire quand le chien va dans un lieu où un chien malade a séjourné ou à travers du matériel souillé par le virus. Le virus est excrété dans les selles et peut rester infectant plusieurs mois dans le milieu extérieur. C'est un virus très résistant, ce qui explique que la maladie est très contagieuse.

Les collectivités sont particulièrement touchées par des épidémies de parvovirose : élevages, chenils, refuges.

Tous les chiots non vaccinés présentent un risque élevé d'attraper la parvovirose. Cette maladie touche fréquemment les chiots en élevage et notamment ceux qui ne sont plus protégés avec les anticorps transmis par leur mère lors de la période d'allaitement.

Le parvovirus peut persister très longtemps dans l'environnement jusqu'à 6 mois, voire des années à la surface des murs, des sols et dans la terre. Il peut être transporté par les vêtements, les semelles des chaussures et la principale source de contamination sont les excréments des chiens contaminés par la parvovirose.

L'expression clinique est grandement modulée par l'âge, la race et les circonstances épidémiologiques. L'incubation est généralement de 3 à 4 jours et la forme classique est une gastroentérite sévère dont les signes classiques sont sous forme de fatigue, refus de boire et de s'alimenter, vomissements ainsi qu'une diarrhée hémorragique et nauséabonde associée à une douleur abdominale.

Si le chien n'est pas traité dès le début de l'apparition des symptômes, une déshydratation grave s'installe rapidement, ainsi qu'une déficience du système immunitaire conduisant à la mort.

Le parvovirus et en perpétuelle mutation, même les chiots vaccinés peuvent être contaminés par le virus, mais les symptômes seront moins graves avec une guérison rapide, d'où l'importance de la vaccination. Le pronostic est sombre quand l'animal n'est pas vacciné et que le milieu est très contaminé et, par conséquent, l'évolution la plus probable est la mort entre 2 et 5 jours.

Le traitement de la parvovirose n'est que symptomatique afin d'éviter la déshydratation et traiter les symptômes digestifs comme la diarrhée, les vomissements et les douleurs abdominales.

Donc, pour cette maladie, la prophylaxie reste primordiale et il s'agit de la vaccination et de la désinfection des locaux à l'aide de l'eau de javel à la dilution de 30 ml de javel pour 1 L d'eau.

La vaccination contre la parvovirose pourra commencer même chez les chiots âgés d'un mois dans les élevages ou chenils contaminés. À l'âge de deux mois, on vaccine les chiots contre plusieurs maladies contagieuses, y compris la parvovirose et à l'âge de trois mois, on fait un rappel ainsi que la vaccination contre la rage.

Il est préférable de vacciner les mères gestantes pendant le deuxième mois de gestation contre plusieurs maladies infectieuses afin de renforcer l'immunité des chiots mais la vaccination reste nécessaire afin de prévenir cette maladie très grave et très pénible pour les chiots et leurs propriétaires.