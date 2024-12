Tunisie: Healthy et gourmet - « Kefta » à la viande hachée et sa sauce tomate

Le persil est une plante aromatique comestible. Il apporte aux différentes recettes, dont il fait la vedette, fraîcheur et saveur. Il apporte, également, à l'organisme autant de bienfaits : riche en vitamine C, en minéraux, en fer, le persil représente une source d'antioxydants et d'anti-inflammatoires naturels. La recette d'aujourd'hui ne contient pas moins d'une botte de persil. La fameuse « kefta » à la viande hachée régale les papilles à coup sûr.

Ingrédients :

Pour la kefta,

on aura besoin de :

· 300gr de viande hachée

· Une botte de persil

· Un gros oignon

· Deux pommes de terre

· Un oeuf dur

· Un oeuf cru

· 50gr de fromage râpé au choix

· Trois cuillères à soupe d'huile végétale

· Une demi-cuillère à café de sel

· Une demi-cuillère à café de poivre

· Une demi-cuillère à café de coriandre

· Une demi-cuillère à café de carvi

· Une demi-cuillère à café de curcuma

· Cent grammes de farine

· Huile de friture

Pour la sauce,

on aura besoin de :

· Cinq cuillères à soupe d'huile végétale

· Quatre grosses tomates

· Une cuillère à soupe d'ail en pâte

· Deux cuillères à café d'harissa traditionnelle

· Une demi-cuillère à café de sel

· Une cuillère à café de coriandre

· Une cuillère à café de piment doux moulu.

Préparation de la kefta :

On commence par éplucher les pommes de terre, les laver, les couper en morceaux et les cuire à l'eau salée pendant une vingtaine de minutes.

Entre-temps, on trie le persil en ne préservant que les branches à feuilles. On les lave, les hache finement et on les met de côté.

Puis, on épluche l'oignon, on le lave et on le coupe finement. Dans une poêle non adhésive, on fait dorer l'oignon en morceaux ainsi que les trois cuillères à soupe d'huile végétale. On y ajoute la viande hachée que l'on répartit en petits morceaux sur toute la poêle. On assaisonne la viande et l'oignon de sel, poivre, coriandre, carvi et curcuma. Une fois que la couleur de la viande vire au marron, on y ajoute le persil et on mélange à l'aide d'une cuillère en bois jusqu'à ce que le persil soit souple. Il ne faut surtout pas qu'il noircisse mais qu'il préserve, même cuit, sa jolie couleur et sa fraîcheur.

On retire le mélange du feu et on le met dans un grand saladier afin qu'il refroidisse.

Il convient à ce moment-là de faire bouillir un oeuf pendant cinq minutes. Il faut qu'il soit dur afin que l'on puisse le râper ou bien le couper finement et l'ajouter au mélange. Ce dernier prendra toute sa consistance grâce à l'ajout de cinquante grammes de fromage râpé, d'un oeuf cru mais aussi -- voire surtout -- des pommes de terre en purée que l'on a égouttées et écrasées. Une fois que le mélange est assez refroidi pour être malléable, on en crée des boulettes dont le poids correspond au contenu généreux d'une cuillère à soupe bien remplie.

On place les boulettes sur une assiette plate ou sur un plateau plat, légèrement saupoudré de farine. Une fois que la totalité du mélange est épuisée, on met une bonne quantité de l'huile de friture dans une poêle, sur feu moyen, voire assez puissant. On prend les boulettes, une à une, en les aplatissant, légèrement, on les enrobe de farine et on les fait frire sur les deux facettes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Il convient de placer les kefta frites sur une assiette ou un plateau tapissé de papier absorbant afin de se débarrasser de l'excédent d'huile.

Préparation de la sauce :

Pour avoir une bonne sauce d'accompagnement, il suffit de laver et couper les quatre tomates en dés, les mettre dans un petit faitout ainsi que quatre cuillères à soupe d'huile végétale, l'ail, l'harissa et les condiments. On fait dorer tous les ingrédients puis on y ajoute un peu d'eau. La sauce sera prête une fois que les tomates sont cuites.

La kefta doit être servie, accompagnée de sa sauce et d'un bon pain.

Bon appétit !

Astuce

Il est possible de déguster la kefta à la viande hachée de différentes manières. Pour ce, il suffit de substituer la purée de pomme de terre par une purée de chou-fleur ou encore par une purée de coeurs d'artichaut.