Tunisie: Échappées belles / Le Vieux port de BIZERTE - Le charme de l'ancien

Notre destination pour cette semaine est la ville de Bizerte. Elle est située à la pointe nord de la Tunisie, entourée de la Méditerranée au nord et les lacs de Bizerte et Ichkeul à l'Est. Au début, la ville était un petit comptoir phénicien dont l'origine remonte au premier millénaire avant J.-C. Toutefois, elle a connu l'influence de plusieurs civilisations : l'empire romain, les Arabes et la dynastie hafside, les Ottomans et l'occupation française... ce qui a laissé une empreinte importante au niveau de son patrimoine architectural. Bizerte, ville typique, riche en histoire, vous invite à la visiter.

A environ 65 km de la capitale, à une heure d'autoroute, se trouve l'ancienne ville de Bizerte. Le trajet est loin d'être fatigant et la médina vous attend avec un grand plaisir. Elle possède tout le charme d'une destination touristique qui englobe l'ancien et le moderne. Le charme de cette jolie agglomération, qui compte bon nombre de sites historiques de toute beauté, est encore rehaussé par son vieux port qui est le coeur de la ville.

On ne se lasse pas de découvrir cet endroit niché au centre-ville et bénéficiant d'une vue panoramique d'exception. L'entrée dans ce lieu typique est possible à travers deux forteresses : El Ksiba ou fort Sidi El Héni et La Kasbah.

Le vieux port est un incontournable de la ville, il forme son élément central. Des barques colorées amarées aux quais se dandinent au rythme lent des vagues. Ainsi, Bizerte avec son vieux port et son architecture si unique ne ressemble à aucune autre ville tunisienne. Se balader sur les quais du Vieux port qui s'étire en arc de cercle, respirer l'air marin rendent l'âme heureuse. La place est splendide. Des maisons blanches, des restaurants et des cafés se dressent majestueusement sur le petit bassin.

Ce mélange exceptionnel entre le passé glorieux de la ville et son présent actif est l'assurance d'un beau moment de détente et de plaisir. Au cours de la promenade, les visiteurs peuvent rencontrer les pêcheurs qui rentrent au port avec des quantités de poisson qui seront vendus au marché aux poissons avoisinant. L'attrait de cette visite est encore plus prononcé grâce à ce marché aux poissons. Les promeneurs peuvent acheter leur poisson frais et le faire griller directement dans un restaurant de la place. Une expérience gastronomique unique à ne pas rater !

Ainsi, en plus de son volet touristique, le vieux port est un lieu commercial stratégique de la ville. Les boutiques de la place offrent des bijoux, des produits artisanaux, des confiseries régionales...Les visiteurs peuvent savourer le fameux thé baklawa qui est un mélange unique de thé, d'amandes, de noisettes, de pistaches et autres fruits secs vendus par des marchands ambulants.

Pour profiter au maximum de cette randonnée, les visiteurs peuvent découvrir la médina préservée derrière les épais remparts, sillonner les ruelles pleines de charme, examiner de près la belle fontaine, un joyau architectural qui remonte à l'époque ottomane et se rendre au petit musée océanographique, abrité dans un fort médiéval. Et pour ceux qui veulent séjourner quelques jours, la médina compte des maisons d'hôtes qui offrent des services de bonne qualité. La fascinante ville offre un séjour agréable et unique dans son genre.

Bon voyage !