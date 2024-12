Tunisie: Le Cepex appelle les oléiculteurs tunisiens à participer au concours international « Olive Japan »

Le Cepex appelle les oléiculteurs tunisiens à participer au concours international « Olive Japan »Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) a appelé les oléiculteurs tunisiens désirant prendre part au Concours International d'Huile d'Olive Vierge Extra « Olive JAPAN », à finaliser leurs inscriptions, sur le lien de l'évènement :



Organisé par « The Olive Oil Sommelier Association Of Japon » (OSAJ), ce concours de renommée internationale, qui se déroulera les 26 et 27 Mai 2025 à Tokyo, réunira « les plus hauts standards d'intégrité et de professionnalisme dans l'attribution de médailles aux meilleures huiles d'olive du monde ».La cérémonie de remise des prix « OLIVE JAPAN SHOW » aura lieu fin Juin 2025. Les huiles lauréates seront mises en avant par les principaux journaux et magazines spécialisés japonais.