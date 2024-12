Tunisie: Stationnement prolongé à l'extérieur Prévenir les risques d'exposition

Stationner à l'extérieur fait partie du quotidien de nombreux conducteurs. Mais quand il s'agit de le répéter couramment, notamment durant les longues veillées, la sécurité du véhicule s'en trouve fortement compromise. Sans garage privé ou résidentiel, la donne se complique. Alors, il faut jongler avec les solutions à portée de main et se prémunir contre les imprévus.

Beaucoup de propriétaires de voitures résident dans des foyers sans garage, pour mettre leur véhicule à l'abri. Ils doivent bien souvent recourir au système D, qui inclut des solutions alternatives, mais non sans risque. Parmi les risques de garer de façon prolongée une voiture à l'extérieur, il y a les dommages météorologiques comme les intempéries avec la grêle, la neige dans les villes du nord en hiver et le soleil intense en été.

La Tunisie enregistre 120 jours d'ensoleillement dans l'année, selon les experts en matière d'environnement, donc il y a matière à réflexion sur les moyens à mettre en place pour lutter contre les effets de la canicule sur son automobile. Une voiture garée à l'extérieur peut être abîmée par le soleil, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le stationnement au soleil peut présenter des risques pour l'automobile ou les usagers. Le soleil peut provoquer l'altération de la peinture de la carrosserie.

Mais bien plus de méfaits encore cette fois à caractère humain menacent l'état de son véhicule, comme les chocs de portières, les rayures, les actes de vandalisme avec le vol de pièces détachées, les roues, jusqu'au pire scénario, la voiture entière, quand certains délinquants n'hésitent pas à voler des pneus d'une voiture. C'est selon leurs motivations. Autre risque majeur, celui de la détérioration résultant des pneus crevés, une batterie à plat, des intérieurs salis...

Parmi les conseils et recommandations d'usage en pareille circonstance, il y a le fait de renforcer son assurance auto. Il faut vérifier les garanties dont on dispose avec l'assureur contractant en cas de vol. Opter pour une meilleure sécurité avec l'aménagement d'un garage chez soi, quitte à condamner une partie du jardin ou un espace, une terrasse. Installer une alarme ou un dispositif de géolocalisation.

L'entretien de son véhicule et des vérifications régulières, ainsi qu'une bonne couverture contre les risques et dommages subis peuvent permettre de s'en sortir à moindres frais. Voici de précieux conseils pour stationner, sans soucis.

Garer sa voiture convenablement

Généralement, il faut choisir un endroit sûr et sous éclairage public, pour garer sa voiture toute une nuit durant avec le maximum de sérénité. Un endroit bien éclairé dissuade les voleurs. Le véhicule doit être également visible. Pour cela, on privilégie une rue passante ou un parking surveillé. Si possible, trouver un endroit à l'abri des intempéries, sous un arbre. Revêtir sa voiture au moyen d'une bâche de qualité qui va la protéger des rayons UV, de la pluie et de la poussière.

Activer l'alarme du véhicule, voire l'automatiser. Un système d'alarme peut dissuader les voleurs. Toujours verrouiller les portes et fermer les fenêtres. L'entretien régulier et le nettoyage sont requis. Il faut enlever régulièrement la poussière et les saletés. Vérifier fréquemment la pression des pneus. Déconnecter de temps à autre la batterie, pour une longue immobilisation.

D'autres astuces, comme la géolocalisation à l'aide d'un traceur GPS, peuvent aider plus d'un conducteur à retrouver son véhicule en cas de vol. Faire graver les vitres de sa voiture pour la rendre moins attractive aux voleurs est une autre astuce de taille. Informer ses voisins de son absence et leur demander de prêter main-forte, afin de surveiller son véhicule font partie des recommandations pour déjouer les manoeuvres des truands et voleurs de nuit.

En définitive, garer une voiture à l'extérieur présente plusieurs risques et nécessite quelques précautions supplémentaires. Seules une bonne assurance et des mesures de sécurité peuvent limiter les dégâts. En suivant ces conseils, on peut sensiblement minimiser les risques de dommages ou de vol.