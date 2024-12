Tunisie: L'ONSR lance une campagne de sécurité routière sous le signe » testez votre taux d'alcoolémie »

Dans la continuité de la campagne de sécurité routière organisée l'année dernière à la même période, l'ONSR lance en cette fin d'année, avec ses partenaires une campagne destinée à sensibiliser et alerter les citoyens sur les risques de la conduite sous l'effet de l'alcool à la sortie des hôtels et des boîtes de nuit.

l'ONSR prévoit, avec la collaboration de ses partenaires dont la fédération tunisienne des sociétés d'assurances, la chambre syndicale des agences de location de voitures ainsi qu'une société privée de commercialisation de boissons alcoolisées une campagne de sécurité de grande envergure qui sera déployée sur le Grand-Tunis, dans la banlieue nord et dans les zones de Hammamet Nord et Sud. Toute la logistique nécessaire sera mise en place avec l'appui du ministère de l'Interieur et de la société civile.

l'ONSR veillera, avec le concours des agents de sécurité à ce que les conducteurs contrôlés en état d'ivresse, soient reconduits chez eux en toute sécurité. Si des conducteurs récalcitrants et en état d'ivresse tentent de se soustraire au contrôle routier, leurs voitures seront enlevées et conduites à la fourrière.

Afin de veiller à la sécurité des conducteurs et de leurs accompagnateurs la nuit du réveillon et d'éviter que les festivités entraînent une hécatombe sur les routes, l'ONSR et ses partenaires ont mis à la disposition des citoyens une application gratuite www.ftusaonsr.org sur laquelle les personnes qui ont choisi de réveillonner avec des amis ou des membres de leur famille à l'extérieur peuvent se faire tester afin de savoir s'ils sont en état de prendre le volant ou non à la sortie d'un hôtel où d'une boîte de nuit.

Cette application permet d' informer toute personne qui a consommé des boissons alcoolisées si elle est en mesure de conduire. Dans le cas contraire, elle doit demander à l'un de ses accompagnateurs de prendre le volant à sa place. L'objectif de cette campagne est de garantir la sécurité de toutes les personnes qui se trouveront sur les routes le soir du 31 septembre et d'éviter que le dernier jour de l'année ne se solde par un bilan lourd en décès et en blessés.