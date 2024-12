Ile Maurice: Mise en demeure prévue fin janvier

L'avoué Kaviraj Bokhoree et l'avocat Arshad Gasita, qui représentent Fateemah Dogansoy, née Dilmahomed, feront parvenir une mise en demeure à Max City Ltd d'ici fin janvier 2025. Après que la jeune femme a été victime d'un grave accident, le samedi 23 novembre, au cours duquel sa jambe a été sectionnée et ses pieds broyés par un escalator du centre commercial Grand Baie La Croisette, le samedi 23 novembre, l'opération effectuée la semaine dernière en Inde a été un succès. Elle y a subi une greffe qui a permis de sauver son pied gauche.

«Je suis en contact constant avec la famille et je peux dire qu'elle a commencé ses séances de physiothérapie et poursuit sa rééducation», confie Me Gasita. «Maintenant que l'opération a été réalisée, nous allons calculer les coûts des traitements effectués à Maurice et en Inde afin de préparer notre mise en demeure, que nous ferons parvenir d'ici fin janvier. Cela, afin de réclamer réparation auprès de Max City Ltd, la société gestionnaire du centre commercial Grand Baie La Croisette», ajoute l'avocate à l'express.

Cependant, les hommes de loi attendent encore les résultats de l'analyse des experts mécaniques ainsi que l'examen effectué par leurs experts sur les lieux de l'incident, les rapports médicaux et les images, avant de procéder à leur réclamation de dommages.

Pour rappel, Me Bokhoree avait envoyé une lettre au commissaire de police pour demander que les déclarations des parents, une fois arrivés à Maurice, soient recueillies en présence de leur avocat.