Ile Maurice: Gaël Nemorin, 25 ans, laisse trois enfants, dont un bébé de six mois

Gaël Nemorin, 25 ans, est décédé hier après un accident survenu à Canot, portant le nombre de victimes sur les routes de Maurice à 126 depuis le début de l'année. Ce père de famille rentrait d'une sortie avec des amis lorsqu'il a tragiquement perdu la vie.

Le bilan s'alourdit. La route a fait une nouvelle victime hier. Gaël Nemorin, un jeune homme de 25 ans résidant à Bambous, a tragiquement perdu la vie après un accident sur la route principale à Canot, vers 5 h 25. Selon les premières informations, la voiture qu'il conduisait aurait dérapé et il serait décédé sur le coup.

Gaël Nemorin, marié et père de trois enfants, dont un bébé de six mois, était l'aîné de sa famille. Hier matin, il revenait d'une sortie dansante avec des amis lorsqu'il a tragiquement perdu la vie.

Un proche a témoigné qu'il a appris la nouvelle par l'un des amis qui était passager dans le véhicule au moment de l'accident. Ce dernier a confirmé que Gaël n'a pas survécu à ses blessures et était déjà décédé lorsqu'il a été transporté à l'hôpital.

Cette nouvelle victime porte à 126 le nombre de morts sur les routes depuis le début de l'année 2024. Le bilan des accidents mortels ne cesse de s'alourdir malgré les efforts des autorités pour sensibiliser et mettre en place des mesures de prévention. Parmi les victimes, on dénombre 58 motocyclistes, huit passagers en croupe, 18 conducteurs et 16 passagers ainsi que 20 piétons et six cyclistes.

Le danger sur les routes est omniprésent et les chiffres sont particulièrement préoccupants pour les jeunes, surtout pendant cette période festive. En ef- fet, 31 victimes étaient âgées de 16 à 25 ans, une tranche d'âge particulièrement touchée par ce fléau. Les autorités appellent une nouvelle fois à une vigilance accrue et à la prudence sur les routes, alors que les tragédies continuent de se multiplier, impactant des familles et des communautés entières.

Le cas de Gaël Nemorin illustre tragiquement cette réalité. Ses proches pleurent un jeune père de famille, dont la vie a été fauchée trop tôt et cette nouvelle perte de vie rappelle douloureusement que la sécurité routière doit rester une priorité.