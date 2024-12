Ile Maurice: Stelio Pierre-louis brille sur la scène nationale et internationale

À 34 ans, Jean Stelio PierreLouis, résident de Patate Théophile, à Rodrigues, est un artiste pluridisciplinaire, musicien, chanteur, poète, slameur, metteur en scène, directeur et écrivain, qui a été récemment sacré par Train 2 Gain lors d'une cérémonie à l'hôtel Coral Azur Beach Resorts, à Trou-aux-Biches. Déjà décoré en octobre par l'Assemblée régionale de Rodrigues, Stelio Pierre-Louis se dit honoré.

«C'est une immense satisfaction de voir mon travail reconnu une deuxième fois cette année. Cette distinction couronne des années de sacrifices et de collaboration avec des artistes de Rodrigues, de Maurice et d'ailleurs.» Pour lui, la clé du succès réside dans la passion et l'authenticité. «Mon secret est simple : faire tout avec un amour véritable pour l'art, non pas pour prouver que l'on est meilleur que qui que ce soit, mais pour s'améliorer sans cesse.»

Après une absence remarquée sur la scène musicale, Stelio revient avec Telman Dou, une chanson reggae love en collaboration avec Janessa Speville. Ce morceau retravaillé marque un tournant pour l'artiste, qui explore un style différent. Le clip, a été réalisé par Sakouye Production, avec l'aide de Sébastien Collet et Henry Milazar. «J'adore cette version et l'expérience a été enrichissante. C'est un registre que je ne fais pas souvent, mais qui m'a beaucoup inspiré.»

«Avan Ler» : comédie musicale ambitieuse

Outre la musique, Stelio s'est illustré cette année avec Avan Ler, une comédie musicale conçue pour sensibiliser les jeunes aux sujets sensibles, tels que la puberté, la santé sexuelle et les responsabilités parentales. Le projet, commandité par la commission de la Santé de Rodrigues et l'Aids Unit, est l'un des plus ambitieux de sa carrière. Stelio a cumulé plusieurs rôles, de metteur en scène à co-arrangeur musical, en collaboration avec des talents comme Andy Louis et Harel Speville, qui a co-dirigé le spectacle. «Ce spectacle, fruit de sept mois de travail acharné, a mobilisé une équipe exceptionnelle et a attiré un public nombreux. Six représentations sont prévues l'année prochaine.»

Pour l'année à venir, Stelio Pierre Louis a plusieurs projets en préparation, dont un nouveau mixtape musical, la publication de son recueil de poésie, l'organisation de la prochaine édition du Take Off Concept fin janvier 2025, des ateliers de coaching artistique et de développement personnel. Dans le domaine du slam, il prévoit de dynamiser les scènes locales à Rodrigues et d'organiser des échanges artistiques avec Maurice pour encourager les jeunes talents.

Il se décrit ainsi comme un artiste profondément engagé . «L'art est partout dans ma vie, que ce soit dans mes créations, mes collaborations ou même mes études. J'aime aider les autres, surtout les jeunes, à travers l'art.» Avec son riche parcours et ses projets ambitieux, Stelio Pierre Louis continue d'inspirer par son dévouement et sa passion. Un véritable modèle pour les générations futures.