Congo-Kinshasa: Exclue du marché café et cacao par l'UE - Le Gouvernement rassure la FEC !

La Fédération des Entreprises du Congo (FEC) a récemment adressé une lettre au Ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, exprimant de vives inquiétudes concernant l'exclusion des entreprises congolaises du marché européen de café et cacao. Cette décision de l'Union européenne pourrait avoir des répercussions économiques et sociales significatives pour la République Démocratique du Congo. Pour lever le voile sur cette affaire, un point de presse est annoncé ce lundi 30 décembre.

Contexte et raisons de l'exclusion

Selon la FEC, cette exclusion découle principalement de la décision de l'Union européenne de ne plus reconnaître les certifications "Fairtrade" et "Bio" des produits congolais. Les organismes de certification, tels que Flocert et Africert, ont justifié cette décision par les difficultés rencontrées pour déployer des enquêteurs sur le terrain en raison de l'insécurité persistante dans certaines régions de la RDC.

A partir de janvier 2025, les produits congolais ne pourront plus être vendus comme équitables et biologiques sur le marché européen, ce qui pourrait entraîner une baisse significative des exportations de café et de cacao. Cette situation menace non seulement l'économie locale mais aussi les moyens de subsistance de nombreux producteurs congolais.

La FEC appelle à une mobilisation collective pour éviter cette exclusion. Elle souligne l'importance de l'unité et de la coopération entre les différents acteurs économiques et les partenaires internationaux pour surmonter cette crise. La fédération insiste sur le fait que le retour des secteurs du café et du cacao sur la scène internationale a nécessité des efforts considérables et des sacrifices, et qu'il est crucial de préserver ces acquis.

Face à cette situation, le Gouvernement congolais a rapidement réagi. Un point de presse est prévu le 30 décembre 2024, en collaboration avec les ministères de l'Agriculture, de l'Environnement et du Commerce extérieur, pour clarifier les mesures à prendre et défendre les intérêts des producteurs congolais. Ce point de presse va être également l'occasion d'élucider la politique zéro déforestation de l'UE", qui interdit les produits agricoles issus des sols où est pratiquée la déforestation.

La FEC exhorte les autorités et les partenaires internationaux à agir rapidement pour restaurer les certifications et garantir l'accès des produits congolais aux marchés internationaux. La fédération reste optimiste quant à la possibilité de surmonter cette crise grâce à une coopération renforcée et à des actions concertées.