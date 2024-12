Congo-Kinshasa: Révision ou changement de la Constitution, MSC - Laurent Batumona se range derrière Félix Tshisekedi !

Laurent Batumona, Président du Mouvement de Solidarité pour le Changement, a effectué sa rentrée politique, le samedi 28 décembre 2024, au Centre Nganda de Kinstambo dans une ambiance électrique, digne d'un grand leader politique en RDC, en cette journée commémorative du retour triomphal de Patrice Emery Lumumba du Ghana, avec, dans son escarcelle, la demande de l'indépendance totale et immédiate.

A l'occasion, Laurent Batumona a annoncé de grandes décisions sur la marche de son Parti et du pays. Révision ou changement de la Constitution ou encore la réforme constitutionnelle, Laurent Batumona est pour la révision de la Constitution, en attendant l'orientation de la Commission qui sera mise en place par le Président de la République.

Le Président du MSC a rendu publique le Manifeste du parti. Il est important de souligner que cette rentrée politique solennelle a donné un élan nouveau aux hommes et femmes qui croient aux idéaux de cette formation politique par une nouvelle mise en place des Organes du Parti. Jean Rombeau Mulengi est le nouveau Secrétaire Général du MSC. La formation politique chère à celui qu'on a surnommé Diata bau a, désormais, mis le cap sur les échéances de 2028 et lance déjà un appel à l'unité et à l'action pour un Parti prospère.

Laurent Batumona a, à cette rentrée politique, évoqué les problèmes sociaux qui choquent la sensibilité des Congolais. Il a plaidé généralement pour toute mesure susceptible de soulager la population notamment, les infrastructures routières, la valorisation du pouvoir d'achat et le chômage. Il a invité les autorités publiques à user de toutes les prérogatives pour améliorer les conditions de vie des congolais.

Le Président du Mouvement de Solidarité pour le Changement a démontré, le samedi dernier, qu'il est une figure emblématique, au sens propre comme au figuré, et qu'aucun orage ne peut le détourner de son idéal à travailler pour la population, ni de sa détermination à lutter pour la démocratie.

Toujours rassemblé et debout, le MSC est de retour sur la scène politique !

Cette rentrée a permis de célébrer l'unité, l'amitié et l'espérance du Parti, dans une ambiance chaleureuse, militante et de renaissance. C'était en présence de plusieurs figures politiques des différents regroupements politiques de PEP-AAAP notamment, A2R, AE, AMSC, FP et AUN.

Dans un contexte inédit, cette rentrée politique, après une trêve et en dehors de tous les radars de la Presse, a permis à Laurent Batumona de se présenter en homme déterminé, qui a défié toutes les injustices et complots. Il a, à l'occasion, par son charisme, démontré sa passion et ses convictions, en dénonçant toutes les injustices et cabales montés contre sa personne. "C'est ne pas en homme abattu que je me tiens devant vous mais je suis prêt à me battre pour la vérité et la Justice", a déclaré Laurent Batumona.

Cap sur les élections de 2028

Le MSC, ses partenaires et personnalités politiques ont saisi cette opportunité pour mobiliser leurs troupes et se sont accordés sur de nouvelles orientations contenu dans le Manifeste du MSC.

L'enjeu étant de retrouver, d'abord le dynamisme, après un complot diaboliquement monté de toutes pièces pour écarter Batumona de la course après les élections législatives nationales et provinciales de 2018. Accusé tantôt d'être en connivence avec la rébellion du M23, ou encore le financier de la milice Mobondo, le but poursuivi par ses détracteurs était de l'écarter alors qu'on s'approchait des nominations dans les entreprises comme au Gouvernement.

Mise en place et CAP vers 2028

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement, après avoir pris acte des résultats des dernières élections, se tourne résolument vers l'avenir. Conscient des enjeux de l'année 2028, ledit parti membre de l'Union Sacré de la Nation suggère à ce qu'il y ait un élargissement de cette structure qui soutient le Président de la République. Laurent Batumona a lancé un appel pressant à ce que sa voix trouve un écho favorable dans les coeurs des Congolais.

Le Président Laurent Batumona a annoncé aux militants et militantes de son Parti, le MSC, les nouveaux organes et les innovations apportées aux Statuts et Règlement Intérieur. Le Président du MSC a recommandé à ceux qui sont promus de se mettre au travail dans la droite ligne des scrutins de 2028.

S'adressant aux Cadres, militants et militantes du MSC, il a annoncé le critérium du choix de cadres appelés à occuper une fonction dans les organes du Parti. Parmi eux, il y a l'ambition à exprimer, être leader d'opinion, un rassembleur et ne pas être un nécessiteux. Dans cette restructuration, le MSC a plus innové en ajoutant d'autres organes tels que les conseillers du Président du Parti qui ont rang de secrétaires généraux adjoints. Son message a été axé sur l'unité du Parti et la bonne moralité.

Dans cette même optique, le MSC compte avoir des discussions avec des partis partageant pratiquement la même idéologie, afin de reconstruire une plateforme commune. L'idée, c'est de regrouper toutes les grandes plateformes ayant des valeurs et des objectifs proches du Président de la République, afin d'éviter la dispersion des stratégies et de mieux coordonner les actions en faveur de la population.

Alors que 2028 approche à grands pas, le MSC met un point d'honneur à être préparé pour les élections à venir. Le parti, loin de se laisser abattre par les défis politiques actuels, affiche une grande confiance en ses capacités à offrir au Congolais un avenir meilleur. Face aux défis politiques à venir, le MSC insiste sur l'importance de l'unité au sein du Parti. «Nous devons être ensemble pour les élections», a déclaré le Président Laurent Batumona.

Un engagement pour le bien-être des Congolais

Au coeur de l'action politique du MSC se trouve la volonté de répondre aux préoccupations quotidiennes des Congolais dont la réduction de la cherté de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat figurent en tête de liste. Selon Président Laurent Batumona, il est impératif de créer un environnement où chacun, peu importe son origine sociale, puisse réussir grâce à l'égalité des chances.

Recommandation au Gouvernement

Le MSC plaide pour une exploitation optimale des ressources du pays, l'encouragement de la création d'entreprises et la mise en place de politiques de préférence nationale, afin d'absorber le chômage. Le Gouvernement doit accompagner le Président de la République dans le domaine des infrastructures routières aux environs du Marché central. Ces travaux de réhabilitations, selon lui, sont susceptibles de générer beaucoup d'emplois à travers les entreprises qui seront déployés à cette fin.

S'agissant de l'insécurité, Laurent Batumona s'est appuyé sur la décision du Ministre d'Etat, Ministre de la Justice pour juger et arrêter tous les criminels afin de baisser le taux de la criminalité dans la ville-province de Kinshasa et dans toutes les provinces du pays.

Sur le plan social, le Président du MSC a soutenu haut et fort que, qui dit social, dit également eau et électricité. Pour accompagner le Président de la République, Laurent Batumona demande aux Directeurs généraux de ces entreprises de déployer les efforts nécessaires pour épargner le Chef de l'Etat des critiques et diminuer la tension sociale.

S'agissant de la révision de la Constitution, le MSC se range derrière le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Ici, Laurent Batumona a lancé un appel à tous ses militants et militantes sur l'ensemble du territoire national à soutenir l'idée du Président, en attendant le point de vue de la Commission qui sera mies en place.