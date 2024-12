Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre Filtisac à la tête du Top 5 avec 7,23% de hausse de son cours ce lundi 30 décembre 2024.

Le titre Filtisac (Filatures Tissages Sacs Côte d'Ivoire), spécialiste de l'emballage figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours du marché des actions avec 7,23% de hausse de son cours au terme de la séance de cotation de ce lundi 30 décembre 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 1 730 FCFA le vendredi 27 décembre 2024 à 1855 FCFA ce lundi 30 décembre 2024, soit une augmentation de 125 FCFA. Au 3eme trimestre 2024, cette entreprise avait vu son résultat courant progressé légèrement de 1%, en s'élevant à 4,144 millions FCFA contre 4,088 milliards FCFA au troisième trimestre 2023. Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Palm Côte d'ivoire (plus 3,46% à 4 780 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 3,33% à 2 480 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 0,31% à 12 900 FCFA) et SIB Côte d'Ivoire (plus 0,28% à 3 570 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 995 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,02% à 1 060 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 6,86% à 475 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 2,47% à 395 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 2,11% à 9 300 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est repliée, se situant à 768,627 millions FCFA à 1,092 milliard FCFA le vendredi 27 décembre 2024.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est en baisse de 9,511 milliards, en passant de 9948,967 milliards FCFA la veille à 9 939,456 milliards FCFA ce lundi 30 décembre 2024.

Pour sa part, celle du marché des obligations connait une hausse de 8,442 milliards, s'établissant à 10507,114 milliards FCFA contre 10 498,672 milliards FCFA la veille.

Au niveau des indices, on note une situation contrastée. L'indice BRVM Composite s'est replié de 0,10% à 272,21 points contre 272,47 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30, enregistre une baisse de 0,09% à 136,68 points contre 136,80 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une hausse de 0,03% à 112,48 points contre 112,45 points la veille.